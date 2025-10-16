Ideales para comer en primavera: los alimentos que recomiendan comer para mejorar la salud y el bienestar

Con la primavera vuelve a subir la temperatura y es momento de comenzar a elegir alimentos más frescos y sin tantas calorías para mantener una dieta saludable. ¿Cuáles son los mejores para incorporar energía y tener un mayor bienestar?

Qué comer en primavera: estos son los mejores alimentos de estación para tu bienestar

A la hora de buscar alimentos que aporten energía y mejoren el bienestar físico la clave se encuentra en las frutas y verduras de estación. Se trata de alimentos frescos y naturales que son una gran fuente de vitaminas y minerales, pero que, además, tienen grandes beneficios:

Contribuyen a la hidratación diaria del cuerpo.

Aportan fibra.

Otorgan saciedad.

Ayudan a prevenir ciertos tipos de enfermedades. Además, son la mejor y más variada fuente de vitaminas y minerales.

La clave está en consumir los alimentos de temporada porque son más frescas, más económicas y están cosechadas en su momento justo. Esto último garantiza su máximo aporte de vitaminas, minerales y otros nutrientes. Además, poseen una mejor textura y sabor más intenso.

La gran clave es comer frutas y verduras de estación que aporten nutrientes y vitaminas necasarios

En primavera las frutas y verduras de estación en Buenos Aires son:

Frutas

Ananá.

Banana.

Frutilla.

Manzana.

Naranja.

Verduras

Acelga.

Alcaucil.

Brócoli.

Coliflor.

Espárrago.

Espinaca.

Lechuga.

Morrón.

Radicheta.

Remolacha.

Repollo.

Tomate.

Zapallito verde.

Cómo incorporar frutas y verduras a la dieta

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) recomiendan consumir todos los días cinco porciones entre verduras y frutas de todo tipo y color. Una forma práctica de incorporarlas en la dieta es consumir al menos medio plato de verduras en el almuerzo y medio plato en la cena, ya sea, crudas, cocidas o dentro de otras preparaciones.

Las frutas y verduras deben ser frescas para consumir su máximo nivel de nutrientes

A la hora de comprar las más frescas es clave revisar su aspecto. Así, las verduras de hoja verde (como espinaca o acelga) deben tener las hojas sanas y de color verde intenso o uniforme. Mientras que otras, como el coliflor, debe tener sus flores blancas, sin manchas y sus hojas deben ser de un verde claro y sin olor.

Otras verduras como el zapallito verde y el ají morrón, tiene que tener la piel brillante, de color intenso, paredes carnosas y gruesas, sin manchas, cicatrices, ni rajaduras.