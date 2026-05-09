Colectivos, tren y subte: lanzan una nueva aplicación para seguir en tiempo real los recorridos

La crisis que atraviesa el sector del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya dejó múltiples interrupciones y miles de usuarios afectados durante abril y mayo de 2026.

Entre paros sorpresa y reducciones en las frecuencias, las filas en los puntos de ascenso parecen formar parte del escenario rutinario, por lo que la búsqueda de herramientas para prever situaciones un tanto catastróficas en materia de tiempo gana popularidad.

Disponible en Apple y Android, de acceso totalmente gratuito y creada íntegramente para los usuarios, Transporte Ya se sumó al ecosistema de aplicaciones que permiten seguir en tiempo real los recorridos de colectivos, trenes y subtes.

¿Cómo funciona Transporte Ya?

Presente en México y Uruguay, Transporte Ya desembarcó en Argentina para brindar al usuario una herramienta ágil, sencilla e integramente creada y actualizada por los reportes de la propia comunidad.

De acceso libre, su interfaz garantiza consultar colectivos en vivo, subte, trenes, alertas, terminales SUBE y servicios útiles de movilidad. En Uruguay y México, la app acompaña la experiencia de ómnibus/colectivos según la disponibilidad de datos de cada ciudad.

¿Qué se puede consultar con Transporte Ya?

Con la app de Transporte Ya lo usuarios podrán interactuar entre seis alternativas:

Ver unidades de colectivo u ómnibus en vivo en el mapa.

Elegir líneas y ramales para seguir recorridos.

Consultar estaciones, próximos arribos y alertas de subte y tren cuando estén disponibles.

Guardar accesos rápidos, favoritos y preferencias por país.

Revisar alertas agrupadas por servicio.

Cambiar entre Argentina, Uruguay y México desde la app.

Transporte ya está pensada para el uso diario. De carácter informativa e independiente, no representa de manera oficial a gobiernos, autoridades de transporte ni empresas operadoras.

¿Cómo y dónde descargar Transporte Ya?

La aplicación Transporte Ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en Apple Store y Google Play. Además, cuenta con un sitio web donde opera con las mismas herramientas.