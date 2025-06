¿Se vienen las lluvias?: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

Hasta el momento solo está confirmado un aumento en la nubosidad sobre el AMBA.

La jornada inició con bajas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras el paso de un frente frío que tuvo lugar cerca de la medianoche de hoy.

El sol fue el protagonista del día, que volvió para brillar en medio de un ambiente seco y frío. Sin embargo, el fin de semana podría volverse inestable por la posibilidad del retorno de lluvias. Hasta el momento solo está confirmado un aumento en la nubosidad sobre el AMBA.

¿Llueve el fin de semana?

En las primeras horas del sábado se producirá un aumento progresivo de la nubosidad en la parte central del país, lo que afectará especialmente a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Meteorólogos anticipan que el fin de semana iniciará la jornada con un cielo parcialmente nublado. Habrá vientos suaves que predominarán gran parte del día

Además, se espera poco cambio de temperaturas ya que las mismas se ubicarán entre una mínima de 8°C y una máxima de 18° C para la ciudad y alrededores.

Por otro lado, para el domingo se prevé viento con intensidad leve y habrá nubosidad, que será acompañado por un incremento de la humedad y se estima que habrá una reducción de visibilidad de neblinas y bancos de niebla.

En tanto, la temperatura se elevará a una mínima de 10° C en la ciudad, aunque se mantendrá en las máximas de entre 17 y 18° C. Las condiciones de humedad, nubes y neblina podrían extenderse hasta el lunes. En cuanto a las lluvias, por el momento no están dadas las condiciones, pero habrá un retorno de días grises.

Clima viernes 6 de junio

Durante la jornada del viernes 6 de junio habrá un aumento de las temperaturas máximas en el AMBA. Se espera un amanecer frío con mínimas entre 3 y 7° C y las máximas entre 17 y 18° C.

¿Viene El Niño a la Argentina?

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno conocido científicamente como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) aún no está cerca de nuestra región. Según el SMN, "hay un 73 % de probabilidad" de que sigan las "condiciones neutrales al menos hasta agosto… y posiblemente hasta fin de año".

En este sentido, las condiciones del ENOS son neutrales. "La temperatura del agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial registró valores cercanos a los normales en la mayor parte de la región. Los vientos alisios en el océano Pacífico se mantuvieron levemente intensificados al este de 140°E. El índice de Oscilación del Sur (IOS) mensual quedó con valores dentro del rango de neutralidad", explicó el SMN.

Por lo tanto, y de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, "en el trimestre junio-julio-agosto de 2025 hay 73% de probabilidad de que las condiciones sean neutrales".