Las lluvias vuelven con fuerza y pondrán fin a la miniprimavera

A pesar de que el termómetro parece dejar atrás el invierno de manera anticipada y los días sin lluvias ganan terreno en Argentina, los nuevos modelos climáticos publicados por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) ya prevén el regreso de las precipitaciones.

De acuerdo al informe actualizado este viernes, las anomalías medias se concentrarán en el Litoral, el noreste y el norte bonaerense desde el jueves 18 de septiembre y se desplazarán hacia el este en el transcurso de la semana.

El fenómeno también se muestra en el último anticipo elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el período comprendido entre el viernes 19 al 25 de septiembre, siendo la franja oriental de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y sur de Corrientes las más golpeadas.

A la par de las lluvias, el organismo climatológico dependiente del Ministerio de Defensa prevé una tenue, pero concentrada, alza de grados en los registros del mercurio en provincias del norte como Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. El escenario repetirá esquema en la totalidad de la Patagonia, con excepción de Tierra del Fuego.

"El periodo de finales de septiembre corresponde a una etapa de transición entre el invierno y la primavera. En estos momentos, los contrastes atmosféricos suelen ser más marcados debido al ingreso tardío de pulsos de aire frío que interactúan con masas cálidas y húmedas del norte", explicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en el portal Meteored.com.

Pronóstico del tiempo para el segundo fin de semana de septiembre en el AMBA

La región metropolitana de Buenos Aires presentará este fin de semana condiciones climáticas templadas, con una chance mínima de precipitaciones previstas para el sábado 13 en horas nocturnas.

Con elevada humedad, la máxima promediará los 18° C, mientras que la mínima se estacionará en 13° C.