El pronóstico anticipa lluvias y tormentas para las próximas horas: ¿A qué provincias afecta?

El pronóstico anticipa lluvias y tormentas para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó en su pronóstico del tiempo una alerta meteorológica amarilla que tendrá lugar en las próximas horas en varias provincias: es por fuertes lluvias y tormentas.

Al respecto, el organismo especializado en el clima precisa que las mismas tendrán lugar este jueves y afectarán a gran parte de las provincias de Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Las actividades climatológicas mencionadas son consideradas como “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según precisa el propio organismo en sus canales oficiales.

Alerta amarilla por tormentas: ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

La entidad del clima emitió a través de su sistema de Alerta Temprana (AT) una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas para las próximas horas: contempla a las provincias de Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

“El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, abundantes lluvias en cortos períodos, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, detalla.

¿A qué provincias afecta?

El SMN, en este sentido, enumera en su sitio web oficial una serie de recomendaciones para que la población de estas provincias no corra riesgo desde su salud pese a estos fenómenos. Estas son:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta meteorológica por lluvias: ¿A qué provincias contempla?

El organismo, en paralelo, lanzó una alerta meteorológica amarilla por fuertes e intensas lluvias que tendrán lugar en las próximas horas de este jueves: es para gran parte de las provincias de Chubut y Santa Cruz.

“El área será afectada por lluvias moderadas y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, completa la entidad en su sistema de Alerta Temprana, donde además recomienda:

1- Evitá actividades al aire libre.

2- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

3- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

4- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.