Alerta meteorológica por tormentas: una por una, las 10 provincias afectadas

El clima será noticia en las próximas horas en la Argentina debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves nuevas advertencias por tormentas que alcanzan a 10 provincias del país. Las zonas más afectadas son Córdoba, San Luis y Mendoza, bajo alerta naranja por fenómenos de alta intensidad. Además, otras regiones —entre ellas Buenos Aires, La Rioja, Río Negro, Neuquén, Chubut y San Juan— permanecen bajo alerta amarilla, con posibilidad de lluvias y ráfagas de viento.

Desde el sitio especializado Meteored precisaron que “para el jueves se espera una activación mucho más generalizada e importante de lluvias y tormentas”, con acumulados que podrían alcanzar entre 30 y 50 milímetros en sectores del este mendocino y en San Luis, valores inusuales para la región. En tanto, para Neuquén se prevén lluvias débiles y lloviznas intermitentes.

El SMN recordó que las alertas naranjas se aplican frente a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por eso se recomienda permanecer bajo techo, alejarse de los artefactos eléctricos, evitar circular por calles anegadas y tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Tormentas, viento Zonda y riesgo en el oeste del país

Además de las advertencias por lluvias, rigen alertas por fuertes vientos que afectan a una amplia franja del centro y oeste del territorio argentino. El pronóstico para San Luis, Córdoba y La Rioja indica ráfagas y condiciones mayormente desfavorables. En los sectores cordilleranos de Catamarca y San Juan se esperan condiciones similares. A su vez, Mendoza y San Juan también están bajo alerta amarilla por la presencia del viento Zonda, característico de la zona precordillerana.

El organismo meteorológico recomienda asegurar objetos que puedan volarse y evitar las actividades al aire libre durante las próximas horas. Las autoridades locales mantienen equipos de emergencia en alerta ante posibles daños por ráfagas intensas o cortes de energía.

Para el viernes, por su parte, se prevé que las alertas naranjas continúen sobre San Luis y Córdoba, mientras que Mendoza pasará a nivel amarillo. También se sumarán nuevas provincias bajo vigilancia: Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Según anticipó Meteored, “el viernes 7 habría un remanente de lluvias leves a moderadas afectando en la primera parte del día a San Luis especialmente. La región en general tenderá a una mejora temporaria, aunque hacia el final del día pueden reactivarse chaparrones y tormentas aisladas sobre Neuquén y el oeste de Mendoza”.

Cielo nublado y lluvias aisladas en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico del tiempo anticipa una jornada de condiciones otoñales. Durante la mañana el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 16°C, y hacia la tarde se tornará completamente cubierto, aunque con baja probabilidad de lluvias hacia la noche. Mientras que el viernes se espera un marcado descenso de temperatura, con mínima de 14°C y máxima de 19°C. Durante la madrugada podrían registrarse lloviznas, que se intensificarán en la tarde y la noche con lluvias aisladas.

El sábado se mantendrá mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones (10%) y valores térmicos entre 11°C y 20°C. Finalmente, el domingo se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas: el cielo pasará de algo a parcialmente nublado, sin chances de lluvia, con una máxima que rondará los 24°C. Recordemos que ese día se disputará en La Bombonera el Superclásico del fútbol argentino, entre Boca y River.

Panorama en la provincia de Buenos Aires

El SMN informó que en la provincia de Buenos Aires las primeras horas del jueves presentan lluvias en el norte, suroeste y oeste bonaerense, mientras que en el resto del territorio predomina la nubosidad. Durante la tarde las condiciones se mantendrán similares y hacia la noche podrían generarse tormentas en el norte provincial.

Para mañana, se prevén lloviznas en el norte y la zona costera —entre Punta Indio y San Bernardo—, con cielo cubierto en todo el ámbito provincial. El sábado el cielo amanecerá nublado y podrían darse chaparrones en la costa atlántica, especialmente entre Pinamar y Necochea. El domingo el panorama será más estable, con nubosidad variable y temperaturas templadas.

Con esta evolución del sistema meteorológico, el pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana más tranquilo en el AMBA y en la mayor parte de la provincia, aunque las lluvias persistirán en sectores del norte y el oeste argentino.