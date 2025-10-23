Alerta meteorológica por tormentas: 11 provincias se verán afectadas por mal clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó, en las últimas horas, importantes alertas por tormentas en un total de 11 provincias del territorio argentino. Por su parte, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá desprovista de precipitaciones para este jueves; sin embargo, prevalecerán los cielos soleados aunque con alta nubosidad durante toda la jornada.

La alerta de nivel amarillo arrojada por el SMN para estos días incluye como provincias afectadas a Buenos Aires, La Pampa, el este de Río Negro, San Luis, parte del sur de Santa Fe, Chaco, el oeste de Formosa, el este de Salta, el norte de Santiago del Estero y el sur de Córdoba. Dicho pronóstico regirá a partir de este jueves y se extenderá varias horas.

Las autoridades del organismo nacional contemplan que esta alerta se caracterice por la presencia de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. A su vez, si bien las zonas del AMBA y la Costa Atlántica no se verán afectadas, si se espera que cuenten con la presencia de precipitaciones fuertes para el día de mañana.

Al mismo tiempo, el servicio meteorológico anunció que la zona más afectada por las tormentas será el sur de la provincia de Córdoba, ya que el mismo será afectado por una alerta naranja por tormentas. Durante esta alerta la provincia podría verse perjudicada por una intensa caída de agua en períodos cortos de tiempo, acompañado de actividad eléctrica, ráfagas de vientos y hasta la eventual caída de granizo.

Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores se espera un día mayormente nublado, con temperaturas mínimas de 19 grados y máximas que podrían llegar a los 30 grados, y con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h. Para la Costa Atlántica la situación será similar, sin embargo, se espera la aparición de tormentas aisladas por la noche.

Si bien los especialistas anticipan una progresiva mejora de las condiciones climáticas para el fin de semana, entre el lunes y el martes de la semana siguiente ingresará una masa de aire frío en el centro del país que podría producir heladas tardías entre La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires.

Consejos para resguardarse por las tormentas

Debido a la gravedad de la alerta, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una serie de recomendaciones para resguardarse del temporal, entre ellas el SMN recomienda: