Alerta por fuertes tormentas con actividad eléctrica y granizo para 8 provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó en su pronóstico del tiempo una alerta meteorológica amarilla para al menos 8 provincias que tendrá lugar en las próximas horas: es por fuertes e intensas tormentas.

Al respecto, el organismo especializado en el clima detalla que las provincias afectadas por estos fenómenos son Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en paralelo, también estará afectada por lluvias y tormentas, las cuales eran esperadas ya que, con ellas, llega el “alivio” a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense: se esperan días con temperaturas más agradables y no tanto calor. Acá, todos los detalles al respecto.

El pronóstico anticipa tormentas para 8 provincias: ¿Qué dice el SMN?

La entidad del clima apunta, en detalle, que las zonas afectadas por esta alerta meteorológica comprenden al oeste de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja; norte de Buenos Aires; centro y sur de Corrientes; y la totalidad de Santa Fe y Corrientes. Para estas áreas se esperan “tormentas aisladas, algunas localmente fuertes”.

“Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían estar entre 60 y 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, completa.

Estas son las zonas afectadas por la alerta meteorológica.

El SMN, en paralelo, brinda una serie de recomendaciones para que la población de estas provincias no corra riesgo desde su salud pese a estos fenómenos. Las medidas son:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta meteorológica amarilla por vientos: ¿Qué zonas están contempladas?

Por último, el organismo completa que las Islas Malvinas del Atlántico Sur están afectadas por otra alerta meteorológica amarilla, pero por intensas ráfagas de viento que tendrán lugar en las próximas horas de este martes. “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 95 km/h”, concluye.