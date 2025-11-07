EN VIVO
A qué hora se larga la lluvia este viernes 7 de noviembre en Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias para este viernes 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

07 de noviembre, 2025 | 10.28

La Ciudad de Buenos Aires amaneció nublada y con el suelo mojado, tras una noche con alta humedad. Las estaciones de tren y el metrobús se llenaron de paraguas durante las primeras horas de la jornada, a la espera de la lluvia que parece en cualquier momento largarse con todo. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica las precipitaciones recién para el mediodía, con un 40% de probabilidades. Pero esto sería tan solo la puerta de entrada para la tormenta que llegaría durante la tarde, con un 70% de chances, y que se extenderán hacia la noche.

Cómo seguirá durante el fin de semana: pronóstico del tiempo en Ciudad de Buenos Aires

En lo que respecta al sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires se pronostica una mejoría progresiva. Para la primera jornada del fin de semana, se prevé cielo entre nublado y parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la noche. En lo que respecta a la temperatura, oscilará entre los 12°C de mínima y 17°C de máxima. No se esperan lluvias.

Se pronostica lluvias para el mediodía en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el día domingo será perfecto para comer un asado en familia, ya que el cielo se despejará poco a poco y el sol comenzará a vislumbrarse. De todas formas, las nubes permanecerán, no así las chances de precipitaciones. En cuanto a la temperatura, irá en aumento, pasando de una mínima de 13°C a una máxima de 25°C.

Pronóstico extendido: el clima en Ciudad de Buenos Aires durante la semana

  • Lunes 10/11: se espera cielo algo nublado durante toda la jornada. La mínima será de 14°C y la máxima de 27°C.
  • Martes 11/11: a lo largo de la jornada el cielo pasará de algo nublado a mayormente nublado, pero no se esperan precipitaciones. Mínima de 16°C y máxima de 28°C.
  • Miércoles 12/11: la jornada comenzará con el cielo mayormente nublado y hacia la tarde se irá despejando. La mínima será de 15°C y la máxima de 26°C.
  • Jueves 13/11: se pronostica cielo algo nublado durante toda la jornada. La mínima será de 14°C y la máxima de 25°C.
