A qué hora se larga la lluvia este viernes 7 de noviembre en Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires amaneció nublada y con el suelo mojado, tras una noche con alta humedad. Las estaciones de tren y el metrobús se llenaron de paraguas durante las primeras horas de la jornada, a la espera de la lluvia que parece en cualquier momento largarse con todo. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica las precipitaciones recién para el mediodía, con un 40% de probabilidades. Pero esto sería tan solo la puerta de entrada para la tormenta que llegaría durante la tarde, con un 70% de chances, y que se extenderán hacia la noche.
Cómo seguirá durante el fin de semana: pronóstico del tiempo en Ciudad de Buenos Aires
En lo que respecta al sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires se pronostica una mejoría progresiva. Para la primera jornada del fin de semana, se prevé cielo entre nublado y parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la noche. En lo que respecta a la temperatura, oscilará entre los 12°C de mínima y 17°C de máxima. No se esperan lluvias.
Por su parte, el día domingo será perfecto para comer un asado en familia, ya que el cielo se despejará poco a poco y el sol comenzará a vislumbrarse. De todas formas, las nubes permanecerán, no así las chances de precipitaciones. En cuanto a la temperatura, irá en aumento, pasando de una mínima de 13°C a una máxima de 25°C.
Pronóstico extendido: el clima en Ciudad de Buenos Aires durante la semana
- Lunes 10/11: se espera cielo algo nublado durante toda la jornada. La mínima será de 14°C y la máxima de 27°C.
- Martes 11/11: a lo largo de la jornada el cielo pasará de algo nublado a mayormente nublado, pero no se esperan precipitaciones. Mínima de 16°C y máxima de 28°C.
- Miércoles 12/11: la jornada comenzará con el cielo mayormente nublado y hacia la tarde se irá despejando. La mínima será de 15°C y la máxima de 26°C.
- Jueves 13/11: se pronostica cielo algo nublado durante toda la jornada. La mínima será de 14°C y la máxima de 25°C.