El tifón Kalmaegi lleva lluvia y destrucción a Vietnam; el número de muertos sube a 188 en Filipinas

Una pescadora dirige un barco pesquero mientras se acerca el tifón Kalmaegi en la ciudad de Da Nang, Vietnam

7 nov (Reuters) -Al menos cinco personas murieron en Vietnam después de que el tifón Kalmaegi azotara las regiones costeras con fuertes vientos y lluvias torrenciales, según informaron las autoridades el viernes, tras el mortífero paso de la tormenta por Filipinas, donde dejó al menos 188 muertos.

La tormenta tocó tierra en el centro de Vietnam a última hora del jueves, arrancando árboles, dañando viviendas y provocando cortes de electricidad, antes de debilitarse a medida que avanzaba hacia el interior.

Las autoridades advirtieron de lluvias torrenciales de hasta 200 milímetros en las provincias centrales de Thanh Hoa a Quang Tri, y señalaron que la subida del nivel de los ríos de Hue a Dak Lak podría provocar inundaciones y corrimientos de tierra.

En Filipinas, se espera que el presidente Ferdinand Marcos Jr. visite las zonas afectadas el viernes para evaluar los daños y supervisar los esfuerzos de recuperación. Las autoridades informaron de que 135 personas seguían desaparecidas y otras 96 habían resultado heridas.

En Vietnam, la agencia de gestión de catástrofes informó de que siete personas habían resultado heridas y unas 2.800 viviendas habían sufrido daños. Alrededor de 1,3 millones de personas se quedaron sin electricidad.

La Agencia de Noticias de Vietnam, de carácter estatal, informó de que el ferrocarril de Quang Ngai había sufrido daños. Fotos y vídeos en las redes sociales mostraban tejados arrancados, casas inundadas y calles llenas de árboles caídos y escombros.

El Gobierno dijo que había movilizado a más de 268.000 soldados para operaciones de búsqueda y rescate y advirtió de que las inundaciones podrían afectar a la agricultura en las Tierras Altas Centrales, la principal región cafetera de Vietnam.

Kalmaegi es el decimotercer tifón que se forma este año en el mar de China Meridional. Vietnam y Filipinas son muy vulnerables a las tormentas tropicales y los tifones debido a su ubicación en el cinturón de tifones del Pacífico, y sufren regularmente daños y víctimas durante las temporadas altas de tormentas.

El organismo regulador de la aviación civil de Filipinas ha puesto en alerta máxima todos los centros de la zona y las operaciones aeroportuarias en previsión de otro tifón, Fung-wong, que se prevé que se intensifique hasta convertirse en un supertifón antes de tocar tierra en el norte de Filipinas el domingo por la noche o el lunes por la mañana.

Con información de Reuters