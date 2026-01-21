Ingresá a la aplicación Mi PAMI con tu usuario y contraseña para revisar tus recetas.

Si sos afiliado del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), seguramente ya usaste las recetas digitales. Sin papeles que perder y con todo en el celular, han simplificado todo, pero hay una duda que es frecuente: ¿Cómo saber si mi receta sigue vigente?

La respuesta es más simple de lo que pensás y está en la palma de tu mano. Las recetas electrónicas no duran para siempre; tienen una fecha de vencimiento. Por suerte, podés verificar el estado de tu prescripción en pocos minutos y desde tu casa. Solo necesitás acceso a internet y tus datos para entrar a la plataforma oficial de PAMI. Te vamos a guiar paso a paso para que no tengas dudas.

Paso a paso: cómo verificar la vigencia de tu receta

Para saber si tu receta electrónica está activa y cuánto tiempo tenés para usarla, seguí estos pasos. Es un proceso que podés hacer en menos de cinco minutos.

Paso 1: Ingresá a Mi PAMI

Abrí la aplicación en tu teléfono o ingresá al sitio web oficial. Vas a necesitar tu usuario y contraseña. Si no los tenés, el sistema te guía para crearlos usando tu DNI y otros datos personales.

Paso 2: Buscá la sección "Recetas"

Una vez que entrás a tu cuenta, buscá en el menú la pestaña o el ícono que dice "Recetas" o "Recetas electrónicas". Ahí se concentra toda la información sobre tus prescripciones médicas activas.

Paso 3: Revisá los detalles de cada receta

Al entrar a la sección, vas a ver un listado. Seleccioná la receta del medicamento que necesitás retirar. Fijate bien en dos datos cruciales: la "Fecha de emisión" y la "Fecha de vencimiento".

La regla de oro: tenés 30 días corridos para usarla

Una receta electrónica de PAMI tiene una validez de 30 días corridos desde la fecha en que el médico la cargó en el sistema. No son días hábiles; son todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados.

¿Qué pasa si el médico la "postdata"? A veces, el profesional puede indicar que el tratamiento empiece en una fecha futura. En ese caso, los 30 días de vigencia comienzan a correr desde esa fecha posterior que él estableció, no desde el día de la consulta.

Si la fecha de vencimiento que ves en la pantalla es posterior al día de hoy, tu receta está vigente. Podés ir a la farmacia. Si la fecha ya pasó, la receta venció y no podrás usarla. Necesitás una nueva consulta con tu médico.

Cómo retirar tus medicamentos con la receta vigente

Una vez que confirmaste que la receta está activa, el proceso en la farmacia es sencillo. No necesitás imprimir nada. Solo tenés que llevar dos documentos físicos e indispensables: tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y tu credencial de PAMI vigente. El farmacéutico, al atenderte, va a ingresar al sistema digital de la obra social. Con tus datos, va a acceder a la receta electrónica que tu médico cargó y que vos ya viste en la app. Valida que todo esté en orden y te entrega la medicación.

Asegurate siempre de que la farmacia esté adherida a PAMI. Podés chequear el listado de farmacias habilitadas en la misma aplicación Mi PAMI, en la sección "Cartilla" o "Prestadores".

Las excepciones importantes: cuándo sí necesitás papel

Para ciertos medicamentos de tratamientos complejos, PAMI todavía exige la receta física en papel. No basta con que esté cargada en el sistema digital. Esta regla aplica generalmente para medicamentos oncológicos (para el cáncer), antirretrovirales (para VIH), psicofármacos de uso crónico y otros remedios de alto costo. Para estos casos, tu médico debe darte la receta manual celeste, con su firma y sello.

Incluso así, es probable que el médico también la cargue en el sistema. Pero para retirarla, vas a tener que presentar siempre el papel original en la farmacia. No te confíes: preguntale a tu médico de qué tipo es la receta que te está dando.

Qué hacer si tenés un problema con la receta digital

A veces, puede pasar que no encuentres la receta en la app. Primero, asegurate de revisar bien si estás en la sección correcta. Si sigue sin aparecer, el problema puede ser de carga.

Contactá a tu médico de cabecera o al consultorio donde te atendieron. Ellos pueden verificar desde su sistema si la receta fue emitida correctamente y quedó asociada a tu número de afiliado. Es el primer paso para solucionarlo.

Si el médico confirma que la cargó pero vos no la ves, entonces tendrás que comunicarte con PAMI. Podés llamar al 138, PAMI Escucha y Responde, para que te asesoren y resuelvan la inconsistencia en el sistema.