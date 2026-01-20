Trump publica mensajes y montajes con IA y promete "no dar marcha atrás" en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina desde el Marine One hacia la Casa Blanca en Washington, EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el martes que "no hay marcha atrás" en su objetivo de controlar Groenlandia, negándose a descartar la toma de la isla ártica por la fuerza y arremetiendo contra sus ‍aliados mientras los líderes europeos se esfuerzan por ⁠dar una respuesta.

La ambición de Trump de arrebatar la soberanía sobre Groenlandia a Dinamarca, otro miembro de la OTAN, amenazado con hacer saltar por los aires la alianza que ha apuntalado la seguridad de Occidente durante décadas.

También amenaza con reavivar una guerra comercial con Europa que sacudió los mercados y las empresas durante meses el año pasado, aunque el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, se opuso a lo que llamó "histeria" sobre Groenlandia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Como expresé a todo el mundo, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la Seguridad Nacional y Mundial. No puede haber vuelta atrás - ¡En eso, todo el mundo está de acuerdo!", dijo Trump en su plataforma Truth Social tras hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Para transmitir el mensaje, Trump publicó una imagen ‌de sí mismo en Groenlandia, sosteniendo una bandera estadounidense. Otra le mostraba hablando con líderes junto ⁠a un mapa que mostraba Canadá y Groenlandia como parte de Estados ⁠Unidos.

Por separado, filtró varios mensajes, entre ellos uno del presidente francés, Emmanuel Macron, cuestionando lo que Trump está "haciendo en Groenlandia". Trump, que ha prometido imponer aranceles a los países que se interpongan en su camino, había amenazado anteriormente con imponer un ‍gravamen del 200% a los vinos y champanes franceses.

"CALMEN LA HISTERIA"

La Unión Europea ha amenazado con contraatacar con medidas comerciales. Una opción es un paquete de aranceles sobre 93.000 millones de euros (109.000 ⁠millones de dólares) de importaciones estadounidenses que podría entrar en ‌vigor de forma automática el 6 de febrero tras una suspensión de seis meses.

Otra opción es el "instrumento anticoerción" (IAC), que aún no se ha utilizado. Podría limitar el acceso a las licitaciones públicas, las inversiones o la actividad bancaria, o restringir el comercio de servicios -un sector en el que Estados Unidos tiene superávit con el bloque-, incluidos los lucrativos servicios digitales que prestan los gigantes tecnológicos estadounidenses.

"No se trata del Reino de Dinamarca, sino de toda la relación transatlántica", dijo a ‌la prensa la ‌ministra de Economía danesa, Stephanie Lose, antes de una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE en Bruselas.

"En este momento, no creemos que haya que descartar nada. Esta es una situación grave que, aunque nos gustaría desescalar, hay otros que están contribuyendo a escalarla en este momento, y por lo tanto tendremos que mantener todas las opciones sobre la mesa a medida que avanzamos", comentó.

En los márgenes de ​la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos (Suiza), Bessent afirmó que se encontrará una solución que garantice la seguridad nacional de Estados Unidos y Europa.

"Han pasado 48 horas. Como he dicho, siéntense y relájense", afirmó. "Confío en que los líderes no escalen y que esto se resuelva de manera que acabe en un lugar muy bueno para todos".

Preguntado por la perspectiva de una guerra comercial prolongada entre Estados Unidos y Europa, Bessent respondió: "¿Por qué estamos saltando ahí? ¿Por qué lo llevamos al peor de los casos? Calmen la histeria. Respiren hondo".

Sin embargo, en su propio discurso en Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula ‍von der Leyen, afirmó que la serie de recientes sacudidas geopolíticas obligará a la UE a construir una nueva Europa independiente.

"Sólo podremos aprovechar esta oportunidad si reconocemos que este cambio es permanente", afirmó.

RUSIA CUESTIONA SOBERANÍA DANESA

Trump también asistirá esta semana a la reunión de Davos de la élite política y empresarial mundial. El periódico suizo NZZ informó de que los manifestantes marcharon en Zúrich, Suiza, a última hora del lunes, portando una pancarta gigante que decía: "TRUMP NO ES BIENVENIDO. ¡NO WEF! ¡NO A LA OLIGARQUÍA! ¡NO A LAS GUERRAS ​IMPERIALISTAS!".

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que ha estado observando con regocijo cómo el impulso de Trump para adquirir Groenlandia amplía las divisiones con Europa, dijo el martes que la isla no es "una parte natural" de Dinamarca.

Los mercados bursátiles se llevaron el lunes ​la peor parte de los temores a que la guerra comercial pueda recrudecerse, con un desplome superior al 1% en las acciones europeas, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses recibían un golpe similar que apunta a ⁠una sesión débil tras el festivo del lunes en Estados Unidos.

El dólar también retrocedía, señal de que la moneda de reserva número uno del mundo también está en el punto de mira de la amenaza arancelaria de Trump.

(1 dólar = 0,853 euros)

Con información de Reuters