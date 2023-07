Vuelta a clases con paros docente: qué provincias regresan a las aulas este lunes

Tras las vacaciones de invierno, retoman las clases en ocho provincias y CABA, que inicia la segunda etapa del ciclo lectivo con un conflicto gremial. Ocurre lo mismo en Jujuy, donde los docentes decidieron levantar el paro.

Estudiantes y docentes de ocho provincias y la ciudad de Buenos Aires retornarán este lunes 31 de julio a las aulas tras las vacaciones de invierno, con lo cual todos los distritos del país estarán de vuelta de clases luego del receso. Sin embargo, en CABA y Jujuy el inicio de la segunda etapa del ciclo lectivo arranca con un conflicto gremial por un reclamo de mejoras salariales.

En este marco, en el norte del país, son las las provincias de Jujuy, Chaco y Santiago del Estero las que reanudan las clases. Puntualmente, en la provincia jujeña también inician las clases en el marco del conflicto docente. La Asociación de Educadores Provinciales (Adep) levantó el paro que venían cumpliendo por tiempo indeterminado en reclamo de aumentos salariales, por lo que la docencia de nivel inicial y primario retornará a las aulas este lunes después de casi dos meses de huelga. La medida fue resuelta en el marco del Congreso Provincial que se realizó este domingo en el Salón del Maestro, mientras tanto esperan que esta semana se reanuden las negociaciones paritarias anunciadas desde el Gobierno provincial después de un cuarto intermedio.

Por su parte, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) de Jujuy, en una decisión dividida, convocó a un paro de 24 horas para hoy, coincidente con el retorno a las aulas en las escuelas de la provincia después de las dos semanas de receso invernal. También anunciaron una medida de fuerza similar para el miércoles, cuando tienen previsto realizar una marcha en la ciudad capital junto a otros sindicatos.

Regreso a las aulas, clases 2023 con conflicto en CABA

Por otra parte, los alumnos y alumnas de CABA iniciarán en este caso con un paro del gremio docente de Ademys. En el distrito porteño, el gremio anunció un paro de 24 horas en reclamo de mejoras salariales. El sindicato docente rechazó un aumento del 10 por ciento y el bono a los maestros que “no hicieron paro”. Por su parte, la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, dijo que la medida de fuerza “muestra con descaro que no les interesa la educación”; mientras que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó: "El docente que para no cobra y el que no para gana más". En tanto, desde el gobierno porteño dijeron que no va a afectar el retorno a las aulas.

En tanto, este lunes también retornan a las aulas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. También comenzará la segunda parte del ciclo lectivo 2023 en la Patagonia y hoy vuelven las clases en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las otras 15 provincias habían retomado la vuelta a clases el lunes pasado. El actual ciclo lectivo culminará entre el 14 y el 26 de diciembre.

Cuándo terminaron las vacaciones de invierno 2023, provincia por provincia: