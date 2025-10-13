Crece el control en eventos masivos: ya son 38 los deudores alimentarios detectados

La Ciudad de Buenos Aires reforzó este fin de semana los operativos de control en espectáculos masivos para identificar a personas que incumplen con el pago de la cuota alimentaria. En total, se detectaron siete nuevos casos: cinco durante el festival de música electrónica Creamfields, realizado en el Parque de la Ciudad, y dos más en partidos de fútbol disputados en el estadio José Amalfitani y en el Mâs Monumental, donde Vélez Sarsfield y River Plate fueron locales respectivamente.

Según informaron fuentes oficiales, los cinco deudores detectados en la Creamfields provenían de distintas provincias: dos de la provincia de Buenos Aires (uno de Avellaneda y otro de Burzaco), uno de Capital Federal, uno de Tucumán y otro de Mendoza. Todos figuraban en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) y fueron impedidos de ingresar al evento en Villa Soldati.

El operativo en el Parque de la Ciudad se desarrolló en el marco de la Ley N.º 6.771, sancionada por la Legislatura porteña a fines de 2024, que limita el acceso a actividades recreativas a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias. Esta fue la sexta vez que se aplica el control en un evento cultural de gran convocatoria en la Ciudad.

Además, el mismo fin de semana fueron identificados otros dos deudores: uno el sábado en el encuentro entre Vélez Sarsfield y Rosario Central en Liniers, que terminó con triunfo por 2 a 1 del equipo rosarino, y otro el domingo en la previa del partido entre River Plate y Sarmiento de Junín, que terminó con una victoria de la vista por 1 a 0. El detectado en Núñez es de la localidad bonaerense de José C. Paz.

Con estos siete nuevos casos, ya son 38 los deudores detectados desde marzo en operativos similares realizados en recitales, partidos de fútbol y otros eventos masivos. Entre los antecedentes recientes se cuentan controles en conciertos de artistas como Kendrick Lamar, Lali Espósito y Los Piojos.

Actualmente, más de 11.500 personas figuran en el RDAM a nivel nacional, de las cuales unas 3.000 están registradas en la Ciudad de Buenos Aires. A través de convenios con 13 provincias, el Gobierno porteño busca que la medida tenga un alcance federal, más allá de la jurisdicción que haya dictado la sentencia.

Desde el Ministerio de Justicia porteño, a cargo de Gabino Tapia, aseguran que el objetivo no es castigar, sino generar conciencia sobre una obligación básica: garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir el sustento económico correspondiente.

El subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, destacó que "los resultados demuestran que la medida funciona: en cada operativo se detectan nuevos casos y, al mismo tiempo, la recepción del público es positiva". Sobre esto, sumó: "Tanto hinchas como aficionados entienden que se trata de una política pública justa, que busca generar conciencia y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

En estos controles, realizados en forma conjunta por los ministerios de Justicia y de Seguridad porteños, agentes de la Policía de la Ciudad solicitan el DNI a los aficionados y si alguno figura en el RDAM se labra un acta y se le impide el acceso a los estadios de fútbol o espectáculos culturales masivos hasta tanto regularice su situación ante el juzgado correspondiente.