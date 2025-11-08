Chau Buenos Aires Design: así será el nuevo shopping de Recoleta de 34.000 m2

Buenos Aires Design fue, por muchos años, uno de los icónicos shoppings de Recoleta y de toda la Ciudad de Buenos Aires. Diseñado por el prestigioso arquitecto Clorindo Testa e inaugurado en 1993 (en la época boom de los centros comerciales), supo ser un sitio que combinó arte con gastronomía y bohemia a la perfección.

Sin embargo, hace unos años, cerró sus puertas definitivamente, pero un nuevo centro comercial ocupará su lugar en los alrededores de la Plaza Francia. Se trata del Oh! Buenos Aires, un shopping que conserva la fachada del Buenos Aires Design porque es considerada "Patrimonio Cultural de la Ciudad", pero que gracias a las remodelaciones que se hicieron se presenta como "el más moderno de todo CABA".

Cómo es el nuevo shopping que reemplazó al Buenos Aires Design en Recoleta

Oh! Buenos Aires, cuya construcción lleva hasta el momento un presupuesto de 20 millones de dólares, cuenta con tres plantas, un paseo semiabierto y cuatro patios para disfrutar al aire libre.

Además, el público podrá visitar al menos 100 locales comerciales, entre los que se destacan: Rouge, Stella McCartney, Perramus, Motorola, Kosiuko y La Martina, entre otros.

En cuanto a gastronomía, en Oh! Buenos Aires se podrá ir a Tea Connection, Mooi, Le Pain Quotidien, Volta y más. La gran mayoría de estas cafeterías y restaurantes estarán alojados en la terraza del shopping para que las personas puedan disfrutar de una gran vista de la ciudad. Por otro lado, también habrá sucursales de Smart Fit Gym, Jano's eventos y VIP Peluquería's.

En diálogo con La Nación, Fernando Brocca, arquitecto del centro comercial, dijo que el objetivo de Oh! Buenos Aires es que la gente "venga y se quede mucho tiempo". Para Brocca la idea no es solo que compren sino que pasen un buen momento dentro del lugar.

De hecho, el shopping incluirá toboganes para que los chicos se diviertan en distintos lugares, pero que también tendrán la función de conectar los pisos. Asimismo, habrá máquinas de juegos vintage para niños y grandes, y, en algunos rincones, se proyectarán películas mudas que también podrán disfrutar las personas.

La apertura de Oh! Buenos Aires está prevista para finales del mes de noviembre.