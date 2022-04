Prisión preventiva para el joven de 17 años que golpeó al playero

El adolescente está imputado por lesiones graves contra el playero Arturo López. Recaerá sobre él una preventiva de 60 días.

La Justicia de Menores de la Ciudad de Buenos Aires dictó la prisión preventiva por 60 días para el adolescente de 17 años que golpeó y dejó malherido al playero de un estacionamiento del barrio de Monserrat conocido como Arturo López. Tras mantenerse prófugo desde noviembre del año pasado, se entregó el pasado viernes pidiendo "garantías". Está imputado por lesiones graves.

Según informaron las fuentes judiciales, la medida fue ordenada por la jueza de Menores porteña Carla Cavalliere y recayó sobre el adolescente de comunidad gitana identificado con las iniciales "C.M.A". Previo a presentarse frente a la Justicia, tenía pedido de captura nacional e internacional por el ataque cometido contra el hombre de 66 años.

Voceros judiciales informaron a Agencia Télam que el joven de 17 años se negó a declarar durante la tarde del pasado viernes frente al fiscal a cargo de la causa, Mauro Tereszco. Fue el fiscal, justamente, quien solicitó la prisión preventiva "por la tentativa de homicidio". La magistrada Cavalliere dio lugar al pedido por 60 días -máximo legal permitido en el caso de menores de edad-.

El joven de 17 años será alojado en un centro socio-educativo de régimen cerrado por el organismo técnico correspondiente del Consejo de Derechos del Niño y quedará a disposición del Juzgado de Menores interviniente. C.M.A. se presentó pasadas las 00hs del viernes en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores en el barrio de Balvanera. Se entregó días antes de cumplir la mayoría de edad, el 11 de mayo próximo.

Más allá de lo dispuesto por el padre -que se encontraba en Uruguay-, la Justicia afirma que el joven se encontraba escondido en una comunidad gitana de la localidad bonaerense de General Rodríguez y que los dichos de su familiar tuvieron el objetivo de "despsitar" la investigación.

"Nos enteramos a primera hora, esto es algo que me pone contenta. Es una sorpresa. pero bueno, aliviada al 100% voy a estar cuando mi papá esté recuperado y teniendo la vida que tenía antes", sostuvo su hija Agostina López, de 23 años. Y añadió: "Continúa con la rehabilitación física y cognitiva. Se desconoce cuánto va a llevar su recuperación o si le quedará alguna secuela física permanente. Por el momento, no es necesario comunicarle esto; no sabemos si va a poder comprender la situación".