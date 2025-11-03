Autorizan la demolición de un edificio histórico en CABA: qué pasará con la exfábrica de muebles Barthel

A pesar de tener más de un siglo de historia y ser patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, ya comenzó la demolición de la ex fábrica de muebles Barthel, del barrio de Coghlan. El objetivo detrás un negocio inmobiliario: se construirán cinco edificios en el terreno.

Demuelen la ex fábrica de muebles Barthel, a pesar de tener protección histórica

Ubicado sobre la calle Ramón Freire 3055, el histórico complejo comenzó a demolerse el miércoles pasado. Se trata de lugar donde hace más de 100 años, la familia Barthel fundó su mueblería donde había oficinas, habitaciones, un área de carpintería, lustres y tapicería. La estructura contaba con galerías, patios, techos de dos aguas y sectores de dos pisos. Sin embargo, ahora se convertirá en cinco edificios de cuatro pisos con departamentos de dos a seis ambientes, terrazas y pileta.

El terreno se convertirá en cinco edificios de cuatro pisos con departamentos de dos a seis ambientes, terrazas y pileta

El edificio histórico estuvo abandonado durante bastante tiempo y fue comprado por un firma privada en 2022. El proyecto inmobiliario estipula que se demolerán más del 70%, mientras que se mantendrían ciertos sectores como la fachada y la puerta de entrada que da hacia la calle Freire.

Las críticas de los vecinos y la oposición a la demolición del espacio histórico

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) presentaron un amparo antes de la demolición para intentar frenarla y en el 2024 lograron obtener una medida cautelar para impedirlo. Sin embargo, la Justicia levantó la cautelar y el proyecto privado continuo su curso.

"Habíamos conseguido una medida cautelar, ratificada por la Cámara, que frenaba la demolición, pero el tribunal la levantó luego de un dictamen pericial", explicaron en un posteo en redes sociales donde compartieron imágenes de los avances del derrumbe. Y lamentaron: "Un edificio histórico más queda a merced de la especulación".