Cierra un histórico teatro de CABA y su fundador apuntó contra Javier Milei y la crisis

Cierra un importante teatro de CABA por la crisis.

Un histórico teatro de la Ciudad de Buenos Aires dijo adiós y su fundador despidió el lugar con tristeza y apuntando contra el gobierno de Javier Milei y la crisis económica que generó su gobierno.

Se trata del Teatro Mil80, un espacio referente del circuito independiente porteño que a finales de julio tendrá su última función. La sala de Villa Crespo se suma así a una lista cada vez más extensa de espacios culturales que no logran sostenerse en medio de la caída del consumo y el aumento de los costos.

La despedida fue comunicada a través de las redes sociales del teatro. "Mil80 Teatro cierra el telón definitivamente. Nos despedimos de un sueño que la actualidad de nuestro país convirtió en pesadilla", escribió su fundador y director, Javier Margulis, en un mensaje donde también agradeció a artistas y espectadores que acompañaron el proyecto desde sus inicios.

En esa línea, apuntó contra el presidente y su gobierno: "Gracias también, pero distintas a Leonardo Cifelli (secretario de Cultura de la Nación) y su camándula. Y obviamente a Javier Milei, el títere ogro que nos entretiene destruyendo".

El adiós a una sala con mucha historia por la crisis

La historia de la sala comenzó poco antes de la pandemia. Margulis decidió vender su departamento para construir un espacio propio en una antigua propiedad ubicada sobre la calle Muñecas. El proyecto demandó un año de trabajo y fue pensado para privilegiar la experiencia teatral por encima de la rentabilidad. Aunque estaba habilitada para más espectadores, la sala funcionaba con una capacidad reducida para garantizar mayor comodidad al público.

"Antes era un kiosco. Vendí mi departamento y busqué como loco una planta baja en PH a la calle para poder separar mi casa de la sala", recordó el director en diálogo con el medio BAE Negocios.

Sin embargo, los problemas económicos comenzaron a profundizarse durante los últimos años. Según explicó Margulis, el teatro logró sostener una buena convocatoria, pero la pérdida de poder adquisitivo del público obligó a reducir el valor de las entradas. "Las funciones eran a sala llena, pero no nos daban los números. La entrada costaba $15.000 por el 2x1, pero la gente no puede pagar más. Si no bajábamos los precios, directamente no venían", señaló.

A esa situación se sumó el aumento de los costos operativos. "Entre un 10 y un 15% de lo recaudado va a Argentores o Sadaic. Del resto, el 70% va para los actores y a mí me queda alrededor de un 30%, con eso tengo que sostener todos los gastos de la sala. Los servicios se encarecieron muchísimo", explicó.

La decisión final se aceleró tras la suspensión de dos espectáculos que debían presentarse durante los próximos meses. Según contó, los productores optaron por cancelar las funciones ante el temor de una baja en la asistencia de público durante el Mundial.

El cierre de Mil80 ocurre en un contexto que preocupa a todo el sector. Desde la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) advierten que desde fines de 2023 cerró cerca del 10% de las salas independientes de la Ciudad de Buenos Aires.