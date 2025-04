Sin plata: Qué hacen los científicos argentinos

El reactor CAREM es tal vez el ejemplo más notorio. Con un diseño de vanguardia en el escenario mundial, “100% argentino, que podría garantizar el abastecimiento energético y la exportación de energía nuclear por millones de dólares, está en su última etapa luego de años de esfuerzo, pero la obra está paralizada por el desfinanciamiento del gobierno”, como hizo notar en la red social X Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. De hecho, registra un 0% de ejecución presupuestaria desde octubre de 2024, hace siete meses. Esta semana se dio a conocer también que se cancela la construcción de una planta de gas natural licuado en Bahía Blanca y, cuando asumió como nuevo presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la operadora de las centrales nucleares, el jefe de asesores del presidente, Demian Reidel, anunció que no se avanzará con el proyecto Atucha III. El ahogo que sufre la ciencia local está liquidando o poniendo en riesgo una multitud de proyectos grandes y chicos, de ciencia básica y aplicada, que pueden morir por asfixia.

Para darles visibilidad, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) pidió a los más de 300 centros científicos del Conicet que enviaran unas líneas acerca de su trabajo. "Nuestra idea fue aprovechar la semana de la ciencia propuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para mostrar qué hace el sistema científico argentino a pesar del feroz desfinanciamiento que sufre desde hace un año y medio –cuenta Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y coordinadora de la Red–. Les propusimos a nuestros miembros (directores de instituciones ciencia y tecnología del país) que nos envíen una breve descripción de lo que cada instituto realiza cotidianamente, no tanto los grandes descubrimientos (que a veces salen en los medios de comunicación) sino acciones que muestren como, en el día a día, la ciencia contribuye con el país".

Son tantos los proyectos y es tal su variedad, que resulta imposible consignarlos todos, pero aquí hay algunos de ellos.

Producción ecológica de carbonato de calcio

Investigadores del Conicet Córdoba en conjunto con una empresa privada están desarrollando una tecnología innovadora para la producción de este mineral de alta pureza a través de la actividad de cianobacterias [las que obtienen energía mediante la fotosíntesis] que permitiría reducir la huella de carbono, gas de efecto invernadero. El carbonato de calcio se utiliza en la producción de vidrio, papel, pinturas, plásticos, cerámica, alimentos, y en la medicina (para la osteoporosis y el tratamiento de la acidez gástrica, por ejemplo).

Gasificadores de biomasa

Científicos de la Universidad de Río Cuarto en conjunto con la compañía Canale S.R.L. están desarrollando estos equipos y estudiando cómo optimizar el proceso de pirólisis [descomposición química de materia causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno] para mejorar la eficiencia y el poder calórico del aceite.

Universidad y empresa

En esa misma universidad se desarrollan numerosas colaboraciones público-privadas. Una de ellas tiene como meta diseñar módulos electrónicos para el diseño de una aspiradora urbana autopropulsada con tracción eléctrica. Otra (con Biofeed Tech SAS), estudia el uso de levaduras y bacterias con propiedades probióticas como aditivos para alimentos animales.

La salud del suelo

En el Centro de Bioquímica y Microbiología de Suelos de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), desarrollaron un método de diagnóstico de la salud del suelo basado en el análisis de los lípidos. Está siendo utilizado por empresas de insumos para el agro y productores agroindustriales para la producción sostenible, y fue reconocido por la FAO.

"La transición hacia agriculturas que incorporan la biología del suelo en sus procesos productivos pueden contribuir a la mitigación del calentamiento global –destaca Luis Wall, investigador superior del Conicet y docente de la UNQ–. El índice lipídico de salud del suelo, resultado de los últimos 25 años trabajando con productores agrícolas, es aún inédito. Pienso que es un descubrimiento que merece crecer y desarrollarse. Nuestros últimos subsidios quedaron totalmente desactualizados, al punto que el año pasado para pagar una compra de reactivos tuve que sumar tres fuentes de financiación. En la actualidad y desde hace por lo menos cinco años, nos estamos financiando con servicios a empresas. Sobrevivimos y seguimos haciendo ciencia. Lo que por momentos me desanima profundamente es el desprestigio que este gobierno desató contra los científicos, académicos e intelectuales en gran parte de la gente, que ahora nos ve y nos mira con sospecha, y que piensa que la educación y la ciencia son prescindibles para un país. Nunca había imaginado como posible este escenario instalado con tanta fuerza y una indiferencia generalizada que lo sostiene y corrobora”.

Soluciones para el tránsito interurbano

Un equipo interdisciplinario, interinstitucional e interclaustro de 42 investigadores de Río Cuarto identificó, a pedido del municipio local, condiciones de viabilidad territorial, económica y sociocultural de una autopista entre las ciudades cordobesas de Río Cuarto y San Francisco. Se realizaron cinco investigaciones que hoy son utilizadas por autoridades ejecutivas y legislativas locales, provinciales y municipales.

Sordera

En el mundo, uno de cada mil nacidos vivos presenta pérdida de audición en diferentes grados. En el país, se calcula que la hipoacusia afecta a entre 700 y más de 2000 chicos por año e influye no solo en su capacidad de comunicarse, sino también en el aprendizaje y la integración social. Investigadores del Conicet en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (Ingebi), hace el diagnóstico genético de pacientes con sordera, crucial para determinar la causa de la pérdida auditiva. Se realiza mediante análisis de ADN para identificar mutaciones en genes relacionados con la audición. Esto ayuda a proporcionar asesoramiento genético a la familia y, en algunos casos, a elegir el tratamiento más adecuado.

Inundaciones, alimentos y partos respetados

Equipos de la Universidad Nacional del Litoral colaboran con el municipio de Santa Fe para mejorar la gestión de riesgo de inundaciones, asesoran a empresas alimenticias locales para contribuir a una producción más sustentable, asesoran al poder legislativo en proyectos de ley sobre alimentación y producción sustentable de alimentos, y capacitan a equipos interdisciplinarios de salud pública de cuatro provincias argentinas para la inclusión del varón acompañante durante el período de gestación y la primera infancia.

Tratamiento de efluentes

En conjunto con una empresa láctea de Entre Ríos, investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (Ictaer) estudian el tratamiento de efluentes mediante tecnología de microalgas.

En el mismo instituto también se desarrollaron formulaciones de panificados sin gluten mejorados nutricional, tecnológica y sensorialmente, a través del agregado de diferentes ingredientes funcionales y/o harinas no convencionales provenientes de cereales, pseudocereales, legumbres autóctonas, y subproductos de la industria agroalimentaria regional, y la aplicación de procesos fermentativos alternativos con agentes leudantes naturales (masa madre).

Gracias a la experiencia adquirida en los últimos años, los científicos editaron y compilaron el libro “Designing Gluten Free Bakery and Pasta Products” [Diseñando panificados libres de gluten] con la Editorial Springer Nature Switzerland AG, destinado a estudiantes de carreras de grado y posgrado, docentes, investigadores y profesionales del área de nutrición, bromatología, ciencia, y tecnología e ingeniería de alimentos. Y junto con "Asistencia al celíaco" (Acela, Entre Ríos), están trabajando en la elaboración de un libro sobre el uso de diferentes ingredientes con buen perfil nutricional y sensorial para mejorar la calidad de recetas clásicas destinadas a la comunidad celíaca.

Detectores de virus y recuperación de petróleo

El Instituto de Química, Física de Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae) es un centro de referencia en la región orientado a la investigación fundamental en química y sus interfases con física y biología. Allí trabajan más de 200 personas, entre profesores, investigadores, becarios, personal de apoyo y maestranza que forman recursos humanos de alto nivel, hacen investigación básica y aplicada, y desarrollan tecnología. Durante la pandemia, por ejemplo, produjeron el NeoQ, equipo de detección de Covid que permite conocer en tiempo real la carga viral de coronavirus a partir del análisis de los tubos o placas de los tests argentinos Neokit (en colaboración con la empresa Cassará).

En la actualidad, están trabajando en el desarrollo de electrocatalizadores de alta potencia para la generación de hidrógeno y en membranas para optimizar el proceso de recuperación de petróleo para descarbonizar la industria siderúrgica entre otras; desarrollando un método de diagnóstico que combina moléculas de ADN con nanomateriales y logra detectar, en menos de 120 minutos, virus en estado infeccioso (como SARS-CoV-2 y adenovirus), y estudiando plantas que permiten determinar la presencia en el ambiente de compuestos químicos.

Alimentos que curan

La baya de maqui (Aristotelia chilensis), nativa de Chile y Argentina, es conocida por su alto contenido de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Se la encuentra desde Neuquén hasta el norte de Chubut. Pueblos originarios la consideran una planta sagrada y la emplean con fines medicinales. Investigadores del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca determinó que el extracto de este fruto que crece en la Patagonia protege de la degeneración las células de la retina, cruciales para la visión.

Cuidado del ambiente

Científicos y técnicos del Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ) de la UTN-Regional Córdoba convirtieron desafíos ambientales en oportunidades de desarrollo de tecnologías sostenibles: demostraron que los aceites vegetales usados de la ciudad de Córdoba pueden transformarse en biodiésel en lugar de desechos, desarrollaron un prototipo de pirólisis para la transformación de residuos plásticos en combustibles y/o energía, y diseñaron un sistema para el tratamiento de efluentes de aceitunas que combina adsorbentes obtenidos de sus residuos con tecnología ecoamigable.

Tests de diagnóstico y evaluación de terapias oncológicas

Desde su fundación en 1947, a instancias del Premio Nobel Bernardo Houssay, la hoy llamada Fundación Instituto Leloir es un nodo de investigación dedicado a la bioquímica, la farmacia, y la biología celular y molecular cuyos integrantes son distinguidos por su excelencia científica tanto en la Argentina como en el exterior. Allí se desarrolló en 45 días el Covid-AR, para medir niveles de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, y se gestó el Detect-AR Dengue, el primer test nacional de antígeno para el diagnóstico de la enfermedad, ya aprobado por la Anmat y que permite establecer la infección por cualquiera de los cuatro serotipos del virus (producido y comercializado por el Laboratorio Lemos).

En el Laboratorio de Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas desarrollaron un sensor para detectar la presencia de metales pesados en el agua. Cuando finalice la etapa de validación, la idea es que pueda ser utilizado en los hogares para determinar su calidad en la que consumimos. El grupo del Laboratorio de Biología Molecular de Plantas trabaja en la obtención de mejores variedades de alfalfa, principal alimento del ganado vacuno argentino. En el Laboratorio de Plasticidad Neuronal elaboraron un mapa molecular detallado del camino que sigue una célula madre del cerebro adulto hasta convertirse en una neurona madura. Otro de sus equipos coordinó el primer estudio clínico sobre cómo los tratamientos influyen en la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama localmente avanzado de América Latina.

Inteligencia artificial y contenidos educativos

El Instituto de Investigaciones Filosóficas trabaja en la evaluación de las capacidades inferenciales de modelos de lenguaje como ChatGPT, DeepSeek, Claude y Gemini, entre otros, y produce contenidos para la escuela media orientados a los docentes sobre el impacto de las tecnologías de Inteligencia artificial en las sociedades humanas. Ademas asesora a organismos públicos y comisiones del poder legislativo sobre cuestiones éticas y regulatorias de la Inteligencia Artificial.

Moléculas y genes en el cáncer

Un grupo del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencia (Ifibyne) busca nuevas proteínas para bloquear la comunicación entre la célula tumoral y su entorno que permitan evitar el avance del cáncer de mama. En el laboratorio de Biología Molecular y Apoptosis del Instituto de Investigaciones Médicas (IDIM, perteneciente a la UBAy el Conicet) estudian distintas instancias del proceso oncogénico para diseñar mejores herramientas diagnósticas, pronósticas y terapéuticas para el tratamiento del cáncer colorrectal y de mama. Allí descubrieron, por ejemplo, una molécula necesaria para la existencia de células madre tumorales. En el laboratorio de Parasitología Molecular del mismo instituto investigan nuevos tratamientos contra la enfermedad de Chagas al tiempo que intentan identificar buenas alternativas terapéuticas en fármacos en uso para otras enfermedades.

El Grupo de Investigación del Comportamiento en Cánidos del IDIM-UBA-CONICET lleva adelante estudios sobre el vínculo entre los perros domésticos y las personas. Uno de sus hallazgos más recientes es que los perros son capaces de ofrecer consuelo a uno de sus tutores cuando es víctima de una discusión con otra persona.

El agua que tomamos

En el Instituto de Limnología Raúl Ringuelet, del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata, generan herramientas para evaluación de la calidad de agua y monitorean ambientes acuáticos que requieren su uso en remediación (por cianobacterias, contaminantes, especies invasoras). Ademas brindan asistencia técnica para la operación y actualización tecnológica de los sistemas de tratamiento biológico de efluentes industriales en los Complejos Industriales Refinería La Plata y Química Ensenada de la empresa YPF SA, trabajan junto con las autoridades nacionales y provinciales evaluando los recursos pesqueros, producen pejerrey en lagunas pampeanas junto con municipios y emprendedores y monitorean el Embalse Rio III para que la empresa Nucleoléctrica Argentina (NA-SA) produzca energía de manera ambientalmente sostenible.

Investigación básica y empresas de base tecnológica

Investigadores del Instituto de Biología y Medicina Experimental desarrollaron un anticuerpo monoclonal contra el cáncer que ya fue licenciado a una empresa biofarmacéutica, están desarrollando anticuerpos monoclonales contra hantavirus para el tratamiento de la fiebre hemorrágica, identificaron nuevos biomarcadores para un mejor diagnóstico y análisis de la respuesta al tratamiento del cáncer de mama, descubrieron nuevos productos fitoterapéuticos para el tratamiento de la endometriosis, secuenciaron el genoma de especies autóctonas como el jaguareté y la vizcacha para estudios sobre su evolución y conservación, identificaron efectos nocivos de agrotóxicos como el glifosato sobre el sistema inmune y el cáncer. Además, crearon tres nuevas empresas de base tecnológica: una destinada al diseño de terapias para el tratamiento del cáncer, enfermedades autoinmunes e inflamatorias (Galtec), otra para la detección temprana de cáncer en una muestra de sangre (Oncoliq) y para desarrollar nuevas terapias para tratar la infertilidad (Fecundis).

Una nueva molécula contra el Parkinson

Investigadores del Conicet en las universidades nacionales de Buenos Aires y de Tucumán, con el apoyo financiero de la empresa SkyBio, desarrollaron y evaluaron biológicamente una molécula bautizada "Pegasus" con actividad contra la enfermedad de Parkinson que mostró gran potencialidad terapéutica en estudios preliminares en animales.

Diseñada, sintetizada, caracterizada y evaluada en laboratorios nacionales, pone de manifiesto la capacidad local para enfrentar un problema y poder llegar a una resolución satisfactoria.

Discapacidades

Grupos de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Mendoza), de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Río Negro) y la Universidad de La Plata (Buenos Aires), en colaboración con la empresa Neufitech desarrollaron un algoritmo para generar texto predictivo que facilite la comunicación de personas con discapacidades de habla.

Biosensores

En el Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Traslacional iB3-UBA desarrollan biosensores accesibles para la detección de contaminantes tóxicos en el agua como arsénico, plomo y cianotoxinas, que afectan la potabilidad del agua que consumen millones de personas en Argentina.

Hidrógeno verde

Por un convenio entre Y-TEC y varios institutos del Conicet de Buenos Aires, Córdoba y Catamarca, se estaba desarrollando tecnología nacional para desarrollar el primer electrolizador de alta potencia para la producción de hidrógeno verde del país; es decir, a partir de fuentes renovables. Este elemento se utiliza como combustible no contaminante porque cuando se quema genera solo agua. "Se trata de una tecnología que se está explorando para la transición energética, pero todavía no está establecida, entre otras cosas, porque el transporte y almacenamiento de hidrógeno no es fácil –explica Alejandro Nadra, del Inquimae–, pero es un tema de punta que se está estudiando en todo el mundo".

Las huellas de una identidad

El Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, firmó un convenio con el Archivo Audiovisual de Avellaneda dedicado a la digitalización, catalogación e investigación de una serie de colecciones que preservan la historia social y cultural del municipio, un trabajo que sin duda irá creciendo en importancia a medida que pase el tiempo.

Por supuesto, hay mucho más. Un equipo de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENYS) estudia registros cerebrales de pacientes con epilepsia farmacoresistente para mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, y trabaja en la identificación de los factores de riesgo genético y socioambiental que intervienen en la enfermedad de Alzheimer. Investigadores de la UBA y las universidades nacionales de José C. Paz, Mar del Plata y del Centro, coordinaron un relevamiento sobre el acceso a la salud y las condiciones sanitarias de las personas travestis y trans de carácter federal. En el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental de la UBA y CONICET ensayaron la incorporación de larvas deshidratadas de mosca soldado negra producidas por la empresa argentina Procens S.A. en la alimentación de camarones y langostas de interés para la acuicultura. El Programa sobre Subjetividades Políticas Juveniles en Contextos Nacionales Contemporáneos, que funciona en el Centro de Investigaciones Sociales (IDES-Conicet) viene estudiando desde hace diez años el comportamiento de los jóvenes que votan por primera vez y su relación con la política... Sin ser exhaustivo, el listado permite vislumbrar las múltiples razones que hacen imperioso preservar el sistema científico, productor de conocimiento y pensamiento crítico, el único que puede darnos las soluciones que necesitamos.