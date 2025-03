Seguro lo jugaste: se reveló que un histórico juego de mesa mejora el desarrollo académico de los niños.

Un reciente estudio reveló que hay un histórico juego que puede impactar de forma positiva en el desarrollo intelectual de los niños. Se trata de un clásico juego de mesa que trascendió generaciones y que hoy en día podrá utilizarse como material didáctico en las escuelas primarias.

Luego de la pandemia, los profesionales de la educación detectaron que los alumnos de nivel primaria presentan un bajo nivel de compresión lectura, problemas para sostener la atención y dificultades para resolver problemas matemáticos. Precisamente, según varios informes, el 55% de los estudiantes de América Latina no alcanzan el nivel básico de competencia en matemáticas, el 48% no comprende los textos y más del 30% no puede manejar emociones como la frustración.

Ante este panorama un tanto desalentador, un reciente informe de la Universidad de Zacatecas, México, indicó que el ajedrez puede funcionar como un gran aliado para desarrollar otras capacidades intelectuales en los niños este juego. Precisamente, revelaron que "hay un 33% de mejora en la capacidad para analizar y seguir secuencias lógicas de pensamiento, mientras que también se mejora la capacidad de planificación y resolución de problemas".

Por otro lado, desde las Naciones Unidas, señalan que “el ajedrez tiene un carácter intelectual y cultural, combina elementos del deporte, el razonamiento científico y el arte. Cualquier persona, en cualquier lugar, puede jugar ya que su práctica trasciende las barreras del idioma, la edad, el género, la capacidad física o la situación social”. Por este motivo, se recomienda que los docentes puedan implementar este juego en sus clases o bien, que las escuelas pongan talleres para hacer como actividad extracurricular.

¿Cuál es la mejor estrategia para ganar siempre en el tateti?

En cuestión de segundos, las partidas del tatetí pueden resolverse y esto lo transforma en un juego muy atractivo, ya que es fácil de llevar a cabo en cualquier lugar. No siempre es necesario contar con papel y lápiz para jugarlo, porque el tablero se podría confeccionarse tanto en la arena como también en la tierra. Solo requiere un elemento punzante para trazar las líneas.

"Lanzaron este juego en modo electrónico y es un vicio hermoso", manifestaron desde Tendencias en Argentina, como figura su usuario de X (ex Twitter). En el video se puede apreciar un pequeño dispositivo táctil que permite desarrollar partidas de manera casi infinita, debido a que estas se resetean de manera automática ante un empate y victoria.

Hay varias estrategias para imponerse en el tatetí o evitar que se conozca la derrota en el final de la ronda. Muchas de ellas dependen de quién haga el primer movimiento, debido a que este es considerado fundamental. Aunque algunas recomendaciones señalan que es mejor que el otro se encargue de arrancar con el juego.