Lo que descubrió un estudio sobre el matrimonio y su posible impacto en el cáncer.

Un reciente estudio basado en datos poblacionales de Estados Unidos abrió debate sobre el vínculo entre el matrimonio y el cáncer. Si bien investigaciones previas ya habían asociado este estado civil con una mejor evolución tras un diagnóstico oncológico, esta vez el foco estuvo en la prevención.

El trabajo analizó información de más de siete años (2015–2022) y encontró que las personas que nunca se casaron presentan una mayor incidencia de cáncer en comparación con quienes estuvieron casados alguna vez. Según los autores: "Los adultos que nunca se casaron presentaron una mayor incidencia de cáncer en casi todos los principales tipos de tumores y grupos raciales y étnicos".

Qué dice el estudio sobre el riesgo de cáncer y el matrimonio

Según reveló el estudio, los hombres nunca se casaron mostraron un 68% más de incidencia de cáncer, mientras que en mujeres la cifra ascendió al 83%. Esta brecha se mantuvo en distintos grupos de edad, tipos de cáncer y contextos sociales. Además, el estudio remarcó que “los adultos que alguna vez estuvieron casados mostraron de forma consistente un menor riesgo de cáncer”, confirmando la hipótesis de que el matrimonio podría actuar como un factor protector.

Un estudio reveló que el matrimonio podría prevenir el cáncer.

La investigación también detectó que esta diferencia se repite en múltiples tipos de cáncer, aunque con distinta intensidad. Las mayores brechas se observaron en enfermedades vinculadas a infecciones, consumo de tabaco o alcohol y factores reproductivos. En cambio, otros tumores como el de mama, próstata o tiroides mostraron diferencias más moderadas.

Pero, ¿por qué ocurre esto? Los investigadores aseguran que no se trata de una relación directa o causal, sino que, el estado civil funcionaría como un indicador de múltiples condiciones que influyen en la salud. “El estado civil puede funcionar como una exposición social que captura dimensiones del riesgo de cáncer que no se explican completamente por la raza, la edad o el nivel socioeconómico”, explican.

Esto significa que estar casado no previene el cáncer por sí mismo, sino que suele estar asociado a hábitos más saludables, mayor apoyo emocional y un mejor acceso a controles médicos. De todas maneras, los propios investigadores piden tomar los resultados con cautela, dado que el matrimonio no es una garantía de bienestar y existen factores previos, como el estado de salud, los ingresos o el entorno social, que pueden influir.