Las especies que están encontrando los más de 30 científicos del Conicet a bordo del buque de investigación Falkor (Too) están en boca de todos y son tendencia en las redes sociales. Sin ir más lejos, la estrella “culona” se llevó todas las miradas y los memes con su parecido con el personaje Patricio Estrella no tardaron en llegar. De igual manera, no faltó el llanto de Messi por la madre pulpo que fallece al cuidar sus huevos ni aquellos que hablan de Nadia, la bióloga marina especialista en corales. Como si de las extremidades de una estrella de mar se tratase, la vida marina también llegó a lugares inimaginables: la tienda conurbana Cosa de Negrxs lanzó su remera del Club Atlético Conicet con la estrella y la bandera nacional.

Los investigadores descubren especies y despiertan vocaciones científicas. El resto lo hace la gente: producen ropa, memes, juegan y arman hasta álbumes de figuritas.

Créditos: Conicet.

“¿A qué hora es hoy el streaming del Conicet desde Mar del Plata y cómo verlo en vivo?”, titulan los medios; una vez iniciada la transmisión furor del momento, en el chat se leen comentarios como “Hola! Los extrañé” o “Ayer no sabíamos qué hacer sin ustedes”. Desde el 23 de julio hasta el 10 de agosto, investigadores del Conicet junto con la ONG estadounidense Schmidt Ocean Institute están explorando el cañón submarino Mar del Plata, ubicado a 300 km de la costa bonaerense. Con más de 50 mil espectadores en simultáneo, el streaming científico rompe récords al superar a los grandes canales, como Luzu TV y Olga TV. Lejos de quedar ahí, el fenómeno se expandió y la ciencia llega desde y hacia todos los frentes mediante memes, álbumes de figuritas, remeras, playlists de canciones e, inclusive, infancias jugando a ser biólogos del Conicet.

Además, junto con el Proyecto Ambiental Escuela, el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina –actualmente embarcados en el buque Falkor (Too)– lanzó un álbum de figuritas sobre las especies encontradas en la expedición Talud Continental IV. La ficha educativa, de descarga gratuita, apunta a que las infancias anoten sus observaciones, como día, hora, profundidad y temperatura, qué especies se encuentran a 3.900 m de profundidad, si fue encontrada nadando o en el fondo del mar, si tiene ojos, patas y si se mueve o no. El objetivo es que los más chicos y chicas puedan absorber toda la información que están recolectando los investigadores.

Amor a la ciencia

Si de infancias se habla, tampoco se puede dejar pasar aquellos que se enamoraron de la ciencia. Por un lado, un usuario llamado Pedro Bustos preguntó en pleno chat en vivo del streaming: “Hola soy Pedro tengo 11 años quiero saber que tengo que estudiar para aser estoo”. Por el otro, se viralizó el video de un nene jugando a su propia expedición marina. Se lo muestra relatando su propia expedición marina: en su casa, el ROV SuBastian –la tecnología inédita de la campaña del Conicet– es un colador y utiliza una linterna como foco de luz. Además, otra usuaria de X compartió la foto de su sobrino viendo la transmisión en vivo.

Aún hay más: Spotify Argentina no se quedó atrás y lanzó su playlist “Bajo el mar (Argentino)”. La define como “música para sumergirse en las profundidades del Mar Argentino, junto a la expedición del CONICET y el Schmidt Ocean Institute”. La playlist dura 1 hora y 48 minutos, fue guardado más de 2.500 veces e incluye temas como Libertango, de Astor Piazzolla; Azules Turquesas, de Lisandro Aristimuño; Un Mar, de Mery Granados; y Pulsión, de Mar Marzo.

A 3.900 m de profundidad, la expedición busca evaluar la distribución de especies y su relación con variables ambientales, topográficas y oceanográficas, así como también el impacto del hombre en estos ecosistemas.

