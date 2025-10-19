Un nuevo descubrimiento sorprendió a la comunidad científica. Investigadores de Australia hallaron cientos de virus previamente desconocidos que viven dentro de las bacterias del intestino humano.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Nature el último 15 de octubre. Allí se explica que estos virus podrían, eventualmente, usarse para remodelar el microbioma intestinal, lo que podría influir en la salud intestinal y la progresión de varias enfermedades.

El análisis fue elaborado por la Universidad Monash de Australia y es el primero de su tipo. Para su elaboración usó un enfoque a gran escala basado en cultivos para aislar y estudiar bacteriófagos templados en el intestino humano.

¿Qué es la microbiota intestinal?

La microbiota intestinal humana consiste en una plétora de microorganismos junto con los virus que los infectan, incluyendo fagos. Se cree que estos virus dan forma a la comunidad microbiana intestinal a través de la depredación, la transferencia horizontal de genes y la conversión lisogénica.

"Los avances recientes en la minería computacional de metagenomas intestinales revelaron una colección expansiva de genomas virales ensamblados por metagenoma y los esfuerzos por catalogar esta diversidad llevaron al descubrimiento de varias familias virales importantes", explica el estudio.

Además, la lisogenia "es común dentro del intestino, y se predice que hasta el 90% de las bacterias albergan profagos". Sin embargo, el grado en el que estos profagos vuelven a entrar en la replicación lítica sigue sin estar claro. Por ejemplo, "la inactivación de profagos residentes representa una estrategia común mediante la cual la población bacteriana puede escapar de la lisis mientras mantiene genes de fagos beneficiosos".

"Además, el inicio de la replicación lítica por parte de los profagos residentes es complejo e involucra señales específicas tanto del huésped como del fago. Dentro del intestino, se sabe poco sobre los fagos templados y cómo interactúan con nuestros comensales", aclara el texto de la investigación.

¿Cómo se realizó la investigación?

El equipo trabajó con 252 aislados bacterianos del microbioma humano, que tuvieron que cultivarse en el laboratorio con cámaras anaeróbicas especializadas sin oxígeno, y luego se trataron con diez compuestos, alimentos y condiciones diferentes. El estudio descubrió que la stevia, un sustituto común del azúcar de origen vegetal, y los compuestos liberados por las células intestinales humanas eran activadores clave de los fagos .

“Este es un estudio fundamental que cambia nuestra forma de pensar y estudiar los virus en el intestino humano”, explicó el profesor Jeremy Barr, autori principal del estudio y docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Monash.

El estudio, realizado en colaboración con el Instituto Hudson de Investigación Médica de Australia, sugiere que la biología humana desempeña un papel importante y directo en la configuración del paisaje viral del intestino. “Nuestros hallazgos sugieren que el huésped humano no es solo un entorno pasivo, sino que influye activamente en el comportamiento viral”, afirmó la primera autora del estudio, la investigadora de Monash, Sofia Dahlman.