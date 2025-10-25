Jubilados desaparecidos en Chubut: descartan nuevas pistas y crece el misterio sobre su paradero

El paradero de la pareja de jubilados desaparecidos en Chubut aún sigue siendo una incógnita. Ya hace casi dos semanas que Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69) salieron a dar un paseo desde la casa del hombre en Comodoro Rivadavia hacia Cañadones de Visser y no se supo más nada de ellos.

En este contexto repleto de dudas respecto de su ubicación, la Policía de la provincia logró dar con la camioneta Toyota Hilux de color beige con la que se transportaban. El vehículo se encontraba estacionado en una zona de Rocas Coloradas. En su interior, según informaron las autoridades, hallaron pertenencias de ambos, pero no así sus teléfonos móviles. La investigación por la desaparición la pareja está a cargo del fiscal jefe Cristian Olazábal y actualmente maneja dos hipótesis principales: un accidente o la intervención de terceros.

Qué pistas sigue la fiscalía para encontrar a la jubilados desaparecidos en Chubut

A medida que pasan los días y avanza la investigación, la fiscalía va descartando ciertas pistas que no colaboran ni generan un entendimiento sobre qué les pasó a Pedro y Juana desde su desaparición. Las cámaras de seguridad, elemento crucial en muchos casos, no tienen nada que ofrecer a los investigadores.

Según Olazábal, las filmaciones e imágenes municipales no captaron a los jubilados dentro de la camioneta. Lo único que está confirmado es que salieron de Comodoro Rivadavia. Pero lo que sucedió a continuación, es un misterio. “Ninguna imagen confirma que estén los dos dentro de la camioneta”, explicó.

En este contexto, desde la Fiscalía creen que la pareja podría haber sido víctima de algún incidente en la zona de Rocas Coloradas, un lugar de difícil acceso compuesto de suelos en los que cualquier persona podría hundirse. No obstante, los rastrillajes realizados en esa región no arrojaron datos positivos ni indicios de que podrían haber estado allí.

También se descartó que hayan sido víctima de algún delito, según el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz. Tras una llamada al 911 que sugería un robo violento, los policías recorrieron todos los refugios de la zona pero tampoco encontraron nada vinculante con los jubilados.

"No había ningún signo de violencia. Ni en la camioneta, ni en las adyacencias. Objetivamente, la hipótesis más fuerte es una pérdida accidental. Se había mencionado una fogata, pero era de antigua data", expresó el funcionario.

En la camioneta que viajaban Pedro y Juana, se encontró una bolsa de dormir, una sombrilla y una carpa. Por esa razón, los investigadores presumen que iban a pasar un día de campo. Pero, antes de eso, habrían decidido salir a caminar y algo ocurrió en el medio.

Mientras tanto, ante la falta de pistas y certezas, la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut continuará con un gran despliegue compuesto por drones, canes y brigadistas.