VIDEO del choque en General Paz en cadena: un colectivo colisionó al menos 10 autos

Según informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en las últimas horas se registró un choque múltiple sobre la avenida General Paz, a la altura de la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Núñez. La colisión en cadena fue entre un micro y al menos 10 autos más.

El tránsito fue interrumpido en el sentido hacia el Río de la Plata para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, que se desplegó inmediatamente después del accidente. El múltiple choque quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la Ciudad. Allí se puede ver con claridad cómo el micro pierde el control y choca con varios autos a la vez.

Los carriles obstruidos se extendieron hasta avenida San Martín. Desde las redes sociales de Autopistas del Sol informaron el alerta de tránsito y pidieron circular con precaución por la zona.

Sin heridos de gravedad

El SAME se hizo presente en el lugar y puso a disposición seis ambulancias, cuatro motos médicas, una unidad de Triage y dos móviles rápidos para asistir a las y los afectados. Después de la atención inicial trasladaron a un hombre al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano por politraumatismos.

Aunque fueron muchos los vehículos involucrados en el choque, el impacto no generó heridas de gravedad entre las y los conductores y sus acompañantes. Tras evaluar a todas las personas en el lugar, los equipos de Salud permitieron que se habilite nuevamente la circulación.

Un choque trágico en Olavarría

En los últimos días la ciudad de Olavarría se vio envuelta en el horror tras un trágico accidente de tránsito en el que murió una mujer de 38 y su hija de 9 años. También viajaba con ellas el hijo menor, de 6, quien se encuentra internado en grave estado.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Trabajadores y Reconquista a las 11 de la mañana del miércoles pasado, cuando Laura Lavalle conducía su Renault Clio azul e impactó contra un limitador de altura.

La fiscal a cargo de la investigación Mariela Viceconte caratuló la causa, en un primer momento, como homicidio culposo. Sin embargo, después del trabajo de los peritos de la Policía Científica en la escena, se recaratuló el expediente como homicidio doloso, suicidio e instigación al suicidio.

“En el lugar del hecho no hay huellas de frenado y hay suficientes sospechas para seguir esa línea investigativa”, señalaron fuentes judiciales.