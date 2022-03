Chaco: una estudiante denunció que sus compañeros de escuela la amenazaron con violarla y "tirarla a la zanja"

La joven pudo acceder a un chat de sus compañeros de curso en el que afirmaban que iban a abusarla, "cortarle los dedos y tirarla en una zanja".

Una estudiante de la escuela Normal Sarmiento EES 87 de la ciudad de Resistencia, en Chaco, denunció que tres de sus compañeros planeaban violarla, torturarla y tirarla a una zanja. La joven pudo conocer el plan macabro gracias a que uno de los integrantes del grupo intercedió y le mostró el chat en donde se comprueban las amenazas.

En las últimas horas, la joven realizó la denuncia formal en el Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco. También denunció públicamente lo sucedido a través de sus redes sociales y mostró las capturas de pantallas.

Según trascendió, las amenazas ocurrieron exactamente el viernes 25 de marzo, en un grupo de Whatsapp del colegio integrado por chicos de la institución, pero la joven se enteró de todo el martes 29 de marzo. Pudo enterarse de la situación gracias a que uno de los seis jóvenes que integraban el grupo le contó lo que habían hablado tres de sus compañeros.

"Me habló y me contó todo lo que sabía. Al enterarme de las cosas que estaban escritas, fui contarle a los directivos del colegio", reveló la denunciante. Sin embargo, desde la institución educativa no tomaron acción y explicaron que "no podían hacer nada al respecto".

La joven contó que desde su escuela solo "hicieron un acta comentando lo sucedido" y que, además, "pusieron en tela de juicio la credibilidad de las palabras de mi amigo". "Quiero que se dé conocimiento de esto para que sepan con qué clase de chicos se están relacionando. Tengo miedo de lo que pueda pasar dentro o fuera del colegio. La institución se encuentra en total silencio", expresó la adolescente a través de sus redes sociales.

Según comunicó el portal Chaco día por día, autoridades del Ministerio de Educación y de la Secretaría de DD.HH y Géneros encabezaron una reunión de urgencia con titulares de la escuela Normal Sarmiento EES 87 para proceder con una serie de medidas de protección y de formación para el abordaje integral frente a esta situación puntual. Asimismo, solicitaron no publicar ni difundir cualquier dato que permita identificar a las personas menores de edad involucradas, a efectos de preservar su intimidad y evitar su revictimización.

Ante toda esta situación y bajo la consigna "No nos callamos más", alumnas convocaron a una marcha para este jueves a las 17:00 frente al colegio Normal de Resistencia. La idea de la movilización es darle visibilidad al caso y reclamar por acciones "ante la violencia y pidiendo que ya no más", explicaron.

Qué decían los chats

"Lo que vi fue peor de lo que esperaba", manifestó la denunciante. En los chats del grupo de seis jóvenes se puede leer cómo se refieren a la joven y a "una vieja" con todo tipo de insultos y amenazas.

"Vamos a violarle a L...", escribe uno de los chicos y otro responde "sí". Otro de los agresores redobla la apuesta y pone: "Le vamos sacando los dedos, la violamos entre 6 y después la tiramos a una zanja" y parte del grupo confirma esa situación.