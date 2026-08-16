Cerró un icónico restaurante en medio de la crisis

Un importante restaurante anunció el cierre de sus puertas en el contexto de crisis económica que atraviesa el país por las medidas del gobierno de Javier Milei. El lugar se encuentra en uno de los puntos turísticos más icónicos del país.

El Baqueano, el restaurante creado por Fernando Rivarola y Gabriela Lafuente, dejará su sede en la cima del cerro San Bernardo después de cuatro años de funcionamiento en Salta.

La decisión marca el cierre de una etapa para una de las propuestas gastronómicas que más buscó vincular la cocina contemporánea con los productos y productores del noroeste argentino.

Los motivos del cierre del restaurante El Baqueano

Desde el establecimiento explicaron que la salida responde a circunstancias ajenas a la voluntad de sus responsables. “Nos vamos de Salta, una decisión dolorosa que excede nuestra voluntad. Lamentablemente, por motivos ajenos, no seguiremos en esta casa que nos albergó por cuatro años”, expresó Rivarola a través de las redes sociales del restaurante.

La llegada de El Baqueano a Salta se produjo en 2022, luego de una extensa etapa en San Telmo. El traslado tuvo como uno de sus principales objetivos acercar el proyecto a pequeños productores, recolectores y pescadores del Noroeste, además de profundizar una propuesta basada en ingredientes propios de las distintas ecorregiones argentinas.

Durante su permanencia en el cerro San Bernardo, el restaurante se consolidó como algo más que un espacio gastronómico. El establecimiento funcionó como un multiespacio dedicado a la cocina, la investigación y la formación profesional, con dos cocinas, un salón destinado a eventos y una biblioteca especializada que reunía más de mil libros de gastronomía.

La propuesta también incluyó actividades y encuentros con referentes internacionales. Entre ellos estuvo “Cocinas sin fronteras”, una iniciativa que reunió a cocineros latinoamericanos y figuras de la gastronomía mundial y que contribuyó a posicionar a Salta dentro del circuito de la cocina contemporánea.

Sin embargo, el cierre de la sede salteña no significa el final de El Baqueano. El proyecto cuenta con más de 18 años de trayectoria y sus responsables anticiparon que continuará en otro destino, aunque todavía no revelaron dónde estará su próxima sede. “Nos llaman nuevos rumbos y hacia allá nos vamos”, anticipó Rivarola.

La salida de El Baqueano también abre una nueva etapa para el espacio gastronómico del cerro. Ángel Causarano, titular de Teleférico Salta, explicó a El Tribuno que el restaurante y la confitería funcionaban bajo una concesión iniciada en 2022 y que se extendió hasta 2026. Según explicó el funcionario, durante ese período el espacio fue cedido sin el pago de un alquiler, pero una vez cumplido el contrato se decidió no mantener las mismas condiciones. “Se les cumplió el contrato y se decidió no dárselo gratis”, sostuvo Causarano.