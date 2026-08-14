Carlos Maslatón reveló el dato desconocido del "plan" de Milei: "Tiene"

Carlos Maslatón cuestionó el plan económico del gobierno de Javier Milei y puso el foco en la deuda y el tipo de cambio. En una entrevista con +Perfil, sostuvo que parte del discurso oficial sobre la emisión monetaria y el endeudamiento forma parte de la "propaganda oficial".

Maslatón sostuvo que el Gobierno debería asumir públicamente determinadas definiciones sobre su política monetaria y fiscal. "Ellos tienen que declarar que no emiten moneda y que no aumentan la deuda ni interna ni externa", afirmó durante la entrevista.

El abogado y analista financiero consideró que ese planteo forma parte del discurso con el que el oficialismo presenta su programa económico. "Esto es parte de la propaganda oficial", sostuvo.

Para Maslatón, el esquema implementado por la gestión de Javier Milei no tendría un horizonte prolongado y podría enfrentar dificultades antes de completar el período presidencial. "Este plan tiene corta duración. Yo no creo ni siquiera que pueda llegar hasta el final del mandato de Milei", aseguró. Sin embargo, diferenció la continuidad del Presidente de la sustentabilidad de su programa económico: "Por supuesto creo que él va a terminar el mandato, pero creo que este plan va a colapsar antes”.

Carlos Maslatón reveló el dato desconocido del "plan" de Milei.

La deuda en pesos y el tipo de cambio

Maslatón también cuestionó la relación entre la deuda denominada en pesos y el valor del dólar. "La deuda en pesos, en realidad, es deuda en dólares. Este es el problema", afirmó y agregó: "Si vos mantenés el tipo de cambio clavado artificialmente por el Gobierno, vos estás devengando artificialmente deuda en dólares en términos reales", explicó.