Nelson Castro advierte al gobierno: «Aprendan del pasado» o ganarán los «fracasados»

El periodista y analista político Nelson Castro criticó este lunes al Gobierno nacional en el programa Vamos Rivadavia, emitido por Rivadavia 630, y lo instó a "aprender del pasado" para no perder las próximas elecciones ante un sector opositor al que calificó como "fracasados".

En un mensaje dirigido explícitamente a "esta gente del gobierno", Castro advirtió que si continúan cometiendo los mismos errores, "ese grupo de fracasados puede que gane la elección".

"Para esta gente del gobierno que se cree que se van a quedar en el gobierno, aprendan del pasado", lanzó el comunicador, quien además cuestionó el cumplimiento de las promesas de campaña: "La panacea que ustedes gobierno, usted presidente prometió para esta época de su mandato no ha llegado porque la realidad es mucho más fuerte que un dogma".

Crítica a la "soberbia" del oficialismo y llamado a la reflexión

En su intervención, Castro apuntó contra lo que consideró una actitud de "soberbios" dentro del actual gobierno. "Una cosa es gobernar Suiza, otra cosa es gobernar la Argentina. Lo digo para los soberbios de este turno que los hay y son muchos y forman parte de este gobierno", señaló.

El analista también pidió que no se deje al país "expuesto" a la posible vuelta de referentes del peronismo, mencionando explícitamente a Sergio Massa y Axel Kicillof. "No nos arrojen a la Argentina, no hagan las cosas como para dejar a la Argentina expuesta a este grupo de fracasados (...) porque eso es imperdonable, pero están haciendo eso", concluyó.

Castro insistió en que, más allá de un eventual triunfo electoral, el oficialismo "no va a tener éxito" si mantiene su rumbo actual, y remarcó la necesidad de "tener la capacidad de ver los contextos".