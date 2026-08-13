Nelson Castro criticó el plan económico del Gobierno: "No representa ningún proyecto sustentable"

El periodista Nelson Castro criticó fuertemente al modelo económico de Javirer Milei, señaló que las medidas aplicadas hasta ahora "no representan ningún proyecto sustentable" y marcó "aspectos críticos" en universidad, ciencia y deudores.

Castro dijo que "la catástrofe sería que volviera lo otro" y reconoció que "con esto que tenemos no es lo ideal, claramente no es lo ideal". No obstante, marcó diferencias con la gestión actual y enumeró "aspectos críticos" en áreas como la universidad y la ciencia.

La definición de Castro combina dos elementos que suelen aparecer por separado en el debate público: por un lado, un rechazo explícito a un eventual regreso de gestiones anteriores; por el otro, una crítica de fondo al esquema económico vigente. Esa dualidad expone las tensiones que atraviesan a buena parte del arco periodístico y político a la hora de evaluar el rumbo oficial.

El recuerdo sobre Caputo: "Nos trató de tarados"

El entrevistado también se refirió al tono del ministro de Economía, a quien escuchó "que se ve que alguna cosa alguien le dijo, mirá, tenés que cambiar esto hablando bien de los industriales". Recordó además que el funcionario "nos trató de tarados" y después "se quiso aclarar", y se mostró escéptico ante la frase oficial de que "no estamos bien, pero vamos bien".

Crítica al superávit fiscal como proyecto

Según Castro, la fórmula seguida por el Gobierno "tiene aspectos críticos" vinculados a "lo que está pasando con la universidad de los científicos" y con "los deudores". A su juicio, la estrategia de "conseguir el superávit fiscal sin pagar nada" no constituye un plan de largo plazo. "Eso puede aplicarse en una emergencia. Como proyecto no sirve", concluyó.

La observación de Castro pone el foco en un punto que distintos economistas y dirigentes vienen planteando: la sustentabilidad del ajuste fiscal en el tiempo, más allá de los resultados coyunturales que el Gobierno suele exhibir como principal logro de su gestión.