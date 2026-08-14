El sincericidio de Bausili: "La economía crece más despacio de lo que nos gustaría"

Un día después de anunciarse otro mes de inflación en aumento y mientras se conocen más casos de familias endeudadas, el presidente del Banco Central Santiago Bausili reconoció que "la economía crece mucho más despacio" de lo que quisiera el gobierno de Javier Milei. También planteó que "el miedo todavía domina" en la actual coyuntura económica.

"La economía crece despacio, en torno al 2% anual... Mucho más despacio de lo que nos gustaría", dijo Bausili durante un evento con empresarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

La autocrítica del titular del Banco Central se dio mientras ensayaba una defensa del actual modelo y anticipaba una mejora de los números de la inflación, que este jueves se ubicó en el 2,1% mensual y cortó una racha de desaceleración. "Hubo elementos muy puntuales como la estacionalidad y el turismo, pero estamos convencidos de que vamos a retomar el sendero", señaló.

Por otro lado, Bausili planteó que existe "miedo" entre distintos actores de la sociedad y que es una de las razones por las que se frenan inversiones en el país. "El miedo todavía domina la toma de decisiones de la economía", sostuvo.

Si bien quiso resaltar que con el actual modelo mileísta las empresas "están mucho más libres", también advirtió que el desenlace para cada una puede ser distinto. "En esa libertad, algunos se pueden ir mucho más fuertes para arriba y otros mucho más fuertes para abajo", aclaró.

Los bancos "no están desesperados" por prestar

Bausili explicó que la gestión de Milei busca darle un mayor impulso al crédito en dólares, luego de la flexibilización para que los bancos den este tipo de préstamos a las empresas. Sin embargo, reconoció que las entidades bancarias "no están desesperados por prestar". "Queremos que el ahorro de los argentinos se canalice en el sistema financiero para que haya crédito disponible", señaló.

El titular del Banco Central estuvo acompañado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado de Milei, quien elogió "el orden fiscal nacional y la recuperación del orden macroeconómico, indispensables para volver a crecer". En esa línea, el mandatario puso en perspectiva la situación del país antes de la llegada del líder libertario y señaló que había "un desorden monetario muy grande, al punto de haber llegado a contar con 14 tipos de cambio".