250 despidos en la avícola más importante del país en medio de la crisis de Milei

Producto de la crisis económica que generó en Argentina el gobierno de Javier Milei, la avícola más importante del país vive un duro momento que se cobró alrededor de 250 nuevos puestos de trabajo en una de sus plantas.

Granja Tres Arroyos volvió a despedir empleados de su planta de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, La magnitud de las desvinculaciones volvió a poner en el centro de la escena la situación financiera de una de las principales empresas del sector.

Este lunes comenzaron a concretarse despidos que, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, ya alcanzarían al menos a 250 empleados. El escenario genera preocupación entre los trabajadores porque la empresa atraviesa una crisis que lleva más de cuatro meses y todavía no existe certeza sobre cuál será su desenlace.

Desde el gremio temen que Granja Tres Arroyos despida más trabajadores

En la planta entrerriana trabajan más de 900 personas y los gremios temen que la ola de despidos pueda continuar durante los próximos días. La incertidumbre también alcanza a otros empleados de la planta.

Los despidos se produjeron después de varios meses de tensión en la compañía. Empresarios y representantes de los trabajadores habían iniciado conversaciones con la intervención del Gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de encontrar una salida que permitiera evitar la pérdida de puestos laborales. Ese intento de acercamiento, sin embargo, no consiguió impedir las desvinculaciones actuales.

El escenario es seguido con especial atención por los sindicatos debido a la posibilidad de que la crisis derive en una instancia de mayor complejidad financiera. En un comunicado conjunto, la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay cuestionaron los despidos y reclamaron medidas para preservar las fuentes laborales.

Las organizaciones sindicales exigieron “la preservación de las fuentes de trabajo y un accionar responsable de parte de la patronal y las Autoridades Nacionales”. Pero además apuntaron contra una eventual estrategia empresarial que, según plantearon, podría utilizar a los trabajadores como variable de ajuste antes de una posible reestructuración de pasivos.

“Las y los trabajadores no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la crisis, en un delicado contexto que requiere compromiso, diálogo, soluciones y no más despidos. Ni ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra Concursal”, expresaron.

La referencia a una eventual maniobra concursal agrega un elemento de preocupación al conflicto. Mientras los sindicatos reclaman conocer cuál es el verdadero estado de la empresa y buscan frenar nuevas desvinculaciones, crece la incertidumbre sobre el futuro de una compañía que emplea a cientos de personas en Concepción del Uruguay.

La explicación de la empresa por los despidos

La empresa, por su parte, atribuye en las cartas documento la situación a una combinación de factores que, según sostiene, impactaron de manera directa sobre el desarrollo de la actividad. Entre ellos menciona los brotes de influenza aviar registrados en el país, que habrían provocado cierres y restricciones para acceder a distintos mercados internacionales de exportación.

A ese escenario, la compañía suma una reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una caída de los precios de comercialización y un incremento sostenido de los costos de explotación. Según explica en las notificaciones enviadas a los trabajadores, la combinación de estos factores provocó un deterioro de su situación económica, financiera y productiva.

La firma también hace referencia a distintas contingencias operativas y conflictos colectivos que, de acuerdo con su versión, terminaron afectando el normal desarrollo de la actividad. En ese contexto, sostiene que previamente implementó diferentes medidas para preservar la continuidad de la explotación y mantener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.