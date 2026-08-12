Cerró una marca de lencería y su dueña apuntó contra el gobierno de Milei: "nos obligaron"

"Pensé que iba a competirle a Shein y terminé compitiendo con un plato de comida”, expresó la dueña de una marca de lencería que cerró su negocio y apuntó contra la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Ruse Lingerie, un emprendimiento dedicado a la fabricación y venta de ropa interior, comunicó su fin después de seis años de actividad. Desde el lugar explicaron que mantener el negocio implicaba continuar acumulando cuentas y créditos en un contexto en el que las ventas dejaron de ser suficientes para sostener los costos.

Las duras palabras de la dueña contra Javier Milei

“La libertad me dió a elegir entre cerrar mi negocio o hundirme en cuentas y créditos para intentar sostener algo insostenible porque mis deseos no van de la mano con la realidad económica de quienes nos sostuvieron durante 6 años”, expresó la dueña de la marca en las redes sociales.

En su extenso mensaje, la emprendedora repasó el origen de Ruse Lingerie. Contó que comenzó a fabricar ropa interior durante la pandemia con una máquina de coser prestada y que, mientras buscaba mercerías que realizaran envíos, logró poner en marcha un proyecto que posteriormente atravesó varios años de crecimiento.

Sin embargo, aseguró que la situación comenzó a cambiar durante 2024. “Las ventas caían, los talleres necesitaban más trabajo y más ingresos, los materiales aumentaban al igual que los impuestos y las obligaciones”, relató. A ese escenario se sumó un cambio en su vida personal: fue mamá y decidió reducir voluntariamente el ritmo de trabajo. Cuando intentó retomar la actividad, según explicó, encontró un escenario todavía más complejo.

“Cuando intentamos retomar fue prácticamente imposible. Un año surfeando problemas”, escribió. La emprendedora también detalló las distintas estrategias que intentó implementar para sostener la marca. Entre ellas, descartó reducir la calidad de los productos para abaratar los precios y contó que tuvo problemas con algunos talleres a los que había recurrido para aumentar la producción.

También aseguró que buscó distintas alternativas para reinventar el negocio, aunque ninguna logró revertir la situación. Incluso intentó ampliar la oferta con productos básicos: “Esta semana se terminaron las bombachas que traje HACE 5 MESES con la intención de empezar a confeccionar productos básicos y de necesidad”.

El aumento de los costos también terminó afectando la posibilidad de tercerizar tareas. “Sí, le pagué a personas para que hicieran todo lo que yo no podía/sabía. Hasta que no lo pude pagar más. Lo intenté TODO”, afirmó y sumó: “Le dediqué mi vida y más a este emprendimiento. Y así como me dió mil alegrías, me dió mil lágrimas. Aprendí mucho y también perdí mucho”.

Pero además del recorrido de su propio negocio, la emprendedora puso el foco en la situación económica de sus clientes. Contó que recibió mensajes de mujeres que querían comprar productos, pero que no podían hacerlo porque tenían deudas con bancos y plataformas financieras.

“Hay culpables. Si bien creo que las cosas tienen un ciclo, yo ví lo que está pasando. Lo ví, lo viví y lo escucho”, manifestó. Y resumió el cambio en las prioridades de consumo con una frase que sintetizó el escenario que, según su experiencia, terminó haciendo inviable el emprendimiento: “Pensé que iba a competirle a Shein y terminé compitiendo con un plato de comida. No hay opciones, la plata hoy es para prioridades de verdad”. Para cerrar, compartió una foto del presidente Javier Milei y su gabinete, mostrando los culpables de esta crisis.