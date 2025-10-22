Juicio por jurados contra el clan Sena: cómo van a ser juzgados por el femicidio de Cecilia

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski ya tiene fecha confirmada. Será por jurados y se desarrollará los días 28, 29, 30 y 31 de octubre y los días 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre. En el proceso judicial se juzgarán a los miembros del clan Sena y a sus colaboradores más cercanos.

Las personas que integrarán el jurado serán elegidas por sorteo. Los interesados se pueden presentar el martes 28 de octubre a las 7 de la mañana en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, donde se realizará la audiencia de selección. En esa oportunidad la jueza técnica Dolly Fernández evaluará la idoneidad y la objetividad de los potenciales jurados.

Cómo se desarrolla un juicio por jurados

Después de que se conforme el tribunal popular, las audiencias se darán en la sede del Centro de Estudios Judiciales.

En primer lugar la jueza Fernández leerá las instrucciones iniciales que le servirán de guía al jurado para su desempeño. Más tarde expondrán los alegatos de apertura el equipo fiscal, las querellas y las defensas. Tras ello se iniciará la exposición de la producción de la prueba, con declaraciones de los testigos y los peritos. En las siguientes etapas se presentarán los alegatos de cierre y las instrucciones finales, en donde la jueza resumirá los hechos y explicará al jurado las diferentes opciones de veredicto para cada uno de los imputados. Concluida esta etapa, el jurado se retirará por, como mínimo, dos horas para debatir de manera privada. Su veredicto tendrá que ser alcanzado por unanimidad.

Todo el juicio se transmitirá en vivo por el canal oficial del Poder Judicial del Chaco. El público interesado en las declaraciones de los testigos podrá acreditarse para ver su retransmisión en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia.

La sala del juicio está reservada solamente a la jueza, el jurado, los acusados, los fiscales, las abogadas y los abogados defensores, los querellantes y los familiares directos.

Las partes en el juicio

Se juzgará a los imputados César Mario Alejandro Sena, como autor del delito homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género; Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, como partícipes primarios del mismo delito; y Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, por encubrimiento agravado.

Por parte de la Fiscalía se presentará el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez. La querella, tendrá la representación de Gustavo Briend; y la de Juan Ignacio Díaz y Sonia Valenzuela por la Subsecretaría de Género y Diversidad. Las defensas tienen distintos letrados, entre ellos Gabriela Tomjlenovic, Ricardo Osuna, Nicolás Boniardi Cabra, Celeste Ojeda, Elena Puente y Mónica Sánchez.