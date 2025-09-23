Caso Cecilia Strzyzowski: una decisión judicial complica más a los imputados por el crimen

Este lunes, la jueza Dolly Fernández, a cargo de la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, rechazó 10 de las más de 15 impugnaciones que recibió por parte de los siete imputados por el asesinato de la joven.

Concretamente, quienes solicitaron la refutación de sus acusaciones son César y Emerenciano Sena, Fabiana González, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y Marcela Acuña. El abogado de la familia de Cecilia, Gustavo Briend, indicó, en diálogo con Noticias Argentinas, que este martes la magistrada continuará con la lectura de las "oposiciones restantes".

A su vez, en otro escrito, la jueza Fernández confirmó que se extenderán las audiencias preliminares antes del juicio que iban a finalizar el 26 de septiembre; ahora serán hasta el 9 de octubre. En ese sentido, la magistrada destacó: "Atento al estado de autos, señálase a continuación las audiencias preparatorias preliminares de Juicio por Jurados para los días 30 de septiembre y 1; 2; 3; 6; 7; 8 y 9 de octubre, todos del corriente año a las 08:00, y en caso de ser necesario en horario vespertino a las 16.00".

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: ¿cuándo será el juicio?

Cecilia Strzyzowski desapareció el 2 de junio de 2023 en Chaco y quien era su pareja, Emerenciano Sena, es acusado de homicidio doblemente agravado. En tanto, sus padres César Sena y Marcela Acuña serán juzgados por ser partícipes primarios en el crimen. Los otros cuatro imputados están siendo acusados por encubrimiento agravado.

El abogado Briend señaló que se extendieron las audiencias para poder seleccionar correctamente a las personas que auspiciarán como parte del jurado en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. "Se fijaron nuevas audiencias para la selección de jurados, la cuales se realizarán en el Centro de Convenciones Gala, donde asistirán 150 personas por día", expresó.

De acuerdo al Poder Judicial de Chaco, el juicio se desarrollará entre los días 28, 29, y 30 de octubre. Luego continuará el 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y finalizando el 20 de noviembre.