Habló la mamá de Cecilia Strzyzowski: "Hoy estoy en el piso, pero mañana me levanto más brava"

Familiares de la mujer desaparecida en Chaco reconocieron que los objetos hallados en distintos rastrillajes pretenecen a ella. "Me quitaron todo, también el miedo", aseguró.

La madre, la hermana y la abuela de Cecilia Strzyzowski reconocieron este viernes los anillos, un dije, una valija y trozos de ropa, entre otros elementos, como pertenecientes a la joven de 28 años desaparecida en la ciudad chaqueña de Resistencia, desde el 2 de junio pasado. "Hoy estoy en el piso, pero mañana me levanto más brava", aseguró Gloria Romero, su mamá, en una conferencia de prensa a últimas horas de la tarde.

En un corto intercambio con la prensa, la madre de la mujer desaparecida manifestó: "El reconocimiento fue positivo. La mayoría de las cosas que se encontraron son de mi hija, lo que más me golpeó fue el tema de los trozos de buzo... El último con el que la había visto, el miércoles previo a su desaparición. Me golpeó muchísimo". Y agregó: "Yo sabía que mi hija estaba muerta, sabía que iba a ser asi, pero cuando lo ves y te imaginás que quemaron su cuerpo, que quizás no lo pueda encontrar o si lo encuentro serán restos. Te quitan todo, tu hija, el duelo, el cuerpo. Pero con todo lo que me quitaron, también me quitaron el miedo".

Gloria aseguró que, tras el hecho, muchas personas se acercan en la calle para contarle que atravesaron situaciones traumáticas similares; por eso, convoca a todos y todas a la marcha del domingo próximo. "Cecilia no es la única, hay más de 18 desaparecidas en casi un año y medio acá en el Chaco. Se tiene que terminar: los protegidos del poder, el tener que hacer marchas para que la Justicia haga lo que le corresponde. Tiene que funcionar y ser independiente del poder, sino no funciona. Y ese es el problema que tenemos en la provincia, hay muchos casos sin resolver", marcó.

La madre de Cecilia estuvo acompañada por familiares y también por integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor. "Vinieron a contarme lo que me espera, será largo y duro. La mayoría se va a ir y esto se va a ir diluyendo. Cuando los medios, principalmente los nacionales, ya no hagan presión, ellos van a volver a su poder en el anonimato", expresó. Pero aseguró: "Voy a volver a ser una pequeña ama de casa, con un escarbadiente, luchando contra titantes políticos que tienen todo el poder y todo el dinero".

Sobre el cierre, Gloria convocó a "todo el Chaco, todas las comunidades y todas las provincias" para que la acompañen y la apoyen en la marcha del próximo domingo. "Juntos somos más, los necesito acá, necesito a todo el que pueda venir. Mi hija tenía tantos sueños como estrellas en el cielo, pidan justicia por Cecilia y por los sueños que le robaron", dijo. Y sentenció: "Cuando te tiran al piso y te pisotean, hay gente que se queda en el piso. Hay gente como yo que se levanta y es más brava. Hoy estoy en el piso, pero mañana me levanto y tendré revancha".

El reconocimiento de los objetos se realizó este viernes mientras que, según confirmó el abogado Juan Antonio Arregín -uno de los representantes de la familia-, se realizó una selección de huesos secuestrados para ser analizados el próximo martes por los peritos que viajarán desde Córdoba.

En tanto, esta mañana el Equipo de Fiscales Especial (EFE) que se conformó para la investigación del caso y está integrado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez, tomaron declaración testimonial al dueño de la empresa que trabajó en la obra de pavimentación de una cuadra del Barrio Emerenciano Sena. Es que existe una sospecha de que algunos de los restos pudieron haber sido colocados debajo del asfalto de esa cuadra, ya que las obras se realizaron los días posteriores a la desaparición de la joven de 28 años y en un horario inadecuado para ese tipo de trabajos.

Ahora pidieron la colaboración de Gendarmería Nacional para que aporte un georadar para intentar determinar si puede obtener información de la existencia de restos humanos debajo del pavimento. En tanto, el abogado Fernando Burlando, uno de los que representa a la madre de Cecilia, aseguró que el presunto femicidio de la joven de 28 años fue cometido por "una tribu de salvajes" en referencia a la familia Sena, y reveló que el día del hecho los teléfonos de los imputados "se empezaron a mover alocadamente".

Por último, investigadores judiciales adelantaron que cuando venza el plazo para resolver las situaciones procesales, el martes próximo, pedirán la prisión preventiva para los siete detenidos por el hecho: César Sena; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González y Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Pereira.