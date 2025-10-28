Empezó el juicio por el caso Cecilia Strzyzowski: quiénes son los siete imputados y qué hicieron, según la Justicia

Comienza hoy el juicio por jurados a raíz del crimen de Cecilia Strzyzowski, un caso que conmocionó a toda la provincia de Chaco, donde se encuentran incriminados diferentes miembros del clan Sena.

El proceso judicial se desarrollará los días 28, 29, 30 y 31 de octubre y los días 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre a juzgará tanto a la familia Sena como a sus colaboradores más cercanos.

Los imputados en la causa por el femicidio de Cecilia

En el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski se juzgará a César Mario Alejandro Sena como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género.

También serán juzgados Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, como partícipes primarios del homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por el contexto de violencia por razones de género.

Los otros cuatro imputados que serán juzgados en este juicio son Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, a quienes les pesa la sospecha por encubrimiento agravado.

César Sena

Era el marido de Cecilia y es el principal sospechoso del crimen. Está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. La última vez que vieron a la víctima estaba junto a él, ingresando a la casa familiar de los Sena.

Marcela Acuña

Es la madre de César Sena y suegra de Cecilia. Está imputada como partícipe necesaria del delito de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Acuña no quería a Cecilia, a tal punto que le pagó para que se divorciara de su hijo. Es abogada y tiene devoción por César.

Emerenciano Sena

Es el papá de César y marido de Acuña. Es líder de un movimiento popular que creó un barrio con su nombre. Al igual que su esposa, está imputado como partícipe necesario de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género.

Gustavo Obregón

Está imputado por encubrimiento agravado. Es una persona de máxima confianza para los Sena, que entre otras tareas era el chofer de César, a quien sus padres protegían de una manera exagerada. Obregón colaboró con la investigación de la causa y confesó que había ayudado al joven a deshacerse del cuerpo de Cecilia. Estuvo en la casa de los Sena el día de la desaparición y se lo vio salir con un bulto envuelto en una frazada.

Fabiana González

También está imputada por encubrimiento agravado. Es una colaboradora del círculo más cerrado de la familia, que estuvo junto a ellos el mismo día que Cecilia fue vista por última vez. A las 5 de la tarde entró en la casa de los Sena en moto y salió en un auto agarrándose la cabeza. En una de sus declaraciones indagatorias confesó haber visto “un bulto envuelto en una manta marrón” en la casa, por lo que "salió corriendo”. Fue pareja de Obregón.

Gustavo Melgarejo

Lo acusan de encubrimiento agravado. Es el casero del campo familiar y confesó que vio a Cecilia con vida, amordazada, en la cabina de una camioneta en una zona rural cercana al lugar donde reside. Su versión perdió verosimilitud con el correr del tiempo porque realizaron rastrillajes en la zona que marcó y no se obtuvieron resultados.

Griselda Lucía Reinoso

También está imputada Griselda Lucía Reinoso, la esposa de Melgarejo, por encubrimiento agravado. Era la casera de la chanchería de Emerenciano y Acuña y se la acusa de mantener el fuego encendido en el campo para que César incinerara el cuerpo de su esposa.