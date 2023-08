Caso Cecilia: piden por la libertad de Acuña y Sena y suman pruebas claves

Comenzaron las audiencias donde las defensas de los detenidos apelarán las prisiones preventivas. Nuevos resultados negativos de pericias obstaculizan la investigación.

Comienzan las audiencias en las que la defensa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados junto a su hijo César del femicidio de Cecilia Strzyzowski, presentará pedidos de oposición a las prisiones de ambos en los tribunales de Resistencia, provincia de Chaco. Se llevarán a cabo durante los tres próximos días y los abogados solicitarán que se anulen las declaraciones testimoniales que brindaron César Sena y Acuña previo a sus detenciones, por considerar que fueron utilizadas para imputarlos. Esto último, según indicó el juez de la causa, fue denegado.

Desde la madrugada, el edificio judicial ubicado en la capital de Chaco permanece vallado y con presencial judicial; mientras que esta mañana dijeron presente en el lugar manifestantes para apoyar a Sena: "Libertad a Emerenciano, preso político" y "No a la violencia, no a la makumba, dónde está Cecilia", rezaban algunas de las banderas presentes en el lugar.

Se espera el planteo de oposición a favor de Acuña para el jueves y el de Emerenciano para el viernes. Finalmente, los días 9, 10 y 11 de agosto los defensores de Sena hijo, y de los otros cuatro detenidos por "encubrimiento agravado", Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso, harán sus exposiciones de apelación ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.

"Que se haga justicia, los tres son responsables. Mi hija entró en esa casa y nunca salió con vida ni por sus propios medios. Les agarró un ataque de querer regalar todos los muebles... Le quieren echar toda la culpa a César pero hay testigos, de causas viejas, que manifestaron que utilizaban ese modus de fingir un viaje o un trabajo en el Sur y la gente desaparecía", dijo en las inmediaciones de tribunales Gloria Romero, mamá de Cecilia, ante la posibilidad de que se revoque la prisión preventiva para el clan Sena.

El juez de la causa, Héctor Sandoval, habló por primera vez con los medios de comunicación y aseguró que se rechazaron las nulidades testimoniales de madre e hijo, ya que podía caerse de forma definitiva toda la causa. "Por orden procesal, la nulidad es un acto anterior a las indagatorias y a las prisiones preventivas. Al declarar la nulidad de esas declaraciones, si hacía lugar, no podíamos tratar las preventivas porque se caían todos los actos", detalló. Y añadió: "El planteo no se adecúa a los fundamentos que pusieron"

Por otro lado confirmó que este jueves se tratarán las oposiciones a las preventivas de Emerenciano Sena y Acuña, aunque los detenidos no asistirán por cuestiones de seguridad. "Las audiencias son 100% técnicas, no se producen prueba ni declaran las partes. Solo alegan los defensores en función de los planteos que ellos hicieron. Son recursos que se hacen de forma oral, esa es la diferencia", explicó.

El pasado lunes, el presidente Alberto Fernández viajó a la provincia de Chaco y se reunió con la madre de Cecilia por primera vez desde que ocurrió el hecho. “La escuché con mucha atención. Todos queremos que los responsables de tan brutal crimen sean juzgados y condenados”, le dijo el Jefe de Estado a la prensa. También participó del encuentro la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Ayelén Mazzina, quien intervino desde el primer momento y pidió "no revictimizar" a la familia ni usar el caso por cuestiones políticas. "Estoy muy conforme, charlamos mucho. No tengo ninguna bandera política y espero que con esto se termine la persecución política", dijo Gloria tras el encuentro.

Mientras tanto, desde el pasado lunes, César Sena se encuentra realizando una huelga de hambre en la alcaidía donde está alojado luego de que el personal del Servicio Penitenciario le negara una pava eléctrica, un anafe y una heladera. Dichos elementos habían sido autorizados por el Equipo Fiscal Especial (EFE), según su abogado defensor Ricardo Osuna.

Nuevas pruebas claves en la causa

En las últimas horas expertos y expertas del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) confirmaron que los restos óseos hallados en el segundo rastrillaje en el Río Tragadero, lindero a la chanchería del matrimonio Sena, no son humanos. "Antes de iniciar la audiencia he informado a las partes de que entran en el análisis no solo las pruebas que se tuvieron en cuenta al momento de dictar la prisión preventiva, sino también las que se incorporaron hasta hoy y las que se incorporen a futuro", advirtió el magistrado.

De esta manera, se alcanzó el segundo resultado científico adverso para los investigadores judiciales a cargo del pase, luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no pudiera extraer ADN de los restos encontrados la primera vez junto al dije en forma de cruz que pertenecía a Cecilia por estar "en estado de carbonización a calcinados". Ahora resta determinar si la sangre hallada en la camioneta de César era de Cecilia, los resultados de los celulares y el reconocimiento de la billetera y la SUBE de la víctima.

"Las cartas que se hicieron virales de los imputados no están incorporadas en el expediente como declaración. Son manifestaciones hechas fuera del expediente. Si están dentro, tienen que ingresan con todas las formalidades de la ley", añadió Sandoval.

Qué se sabe del caso Cecilia

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido, a la casa de sus suegros, Emerenciano y Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia. Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

Su cuerpo fue luego trasladado por Gustavo Obregón y César Sena envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería, propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada, de acuerdo a la pesquisa llevada adelante. Finalmente, sus restos fueron esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.

Además de los tres integrantes del denominado Clan Sena, por el caso permanecen con prisión preventiva Obregón y su esposa Fabiana González (ambos asistentes de los Sena), y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la chanchería, propiedad de los principales acusados del femicidio).

Los fiscales imputaron con prisión preventiva a la familia Sena por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas", mientras que a los restantes acusados por el "encubrimiento agravado" del hecho.