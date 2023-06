Caso Cecilia: fiscales aseguran que se confirmarán las preventivas y habrá un juicio por jurados

El Equipo Fiscal Especial dio una conferencia de prensa donde brindaron detalles de la investigación. Abogados de la familia se expresaron en sede judicial.

En el marco de la investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, mujer de 28 años desaparecida desde el 2 de junio pasado, el Equipo Fiscal Especial (EFE) brindó una conferencia de prensa donde señaló la importancia de analizar los hechos "con perspectiva de género y como femicidio", teniendo como principal eje a los tratados internacionales. "Cuando advertimos que esta causa por su gravedad iba a ser elevada a juicio por jurados, de inmediato decidimos la incorporación de un especialista en juicio por jurados el señor fiscal de cámara Jorge Fernando Gómez", expresó el Procurador General de Chaco Jorge Omar Canteros.

Durante la conferencia de prensa, el Procurador remarcó: "Me han preguntado si hemos recibido algún tipo de presión y nunca fue así, de ninguno de los tres poderes del Estado ni de ningún particular. Ni en esta causa ni en ninguna otra causa". Mientras que señaló que el equipo de fiscales está a disposición de Glora (mamá de Cecilia), la familia y los abogados patrocinantes. "No tenemos nada para ocultar a la prensa pero sí queremos pedirles una especial colaboración: cuando hablamos de un testigo de identidad reservada es porque está colaborando y ayudando a esclarecer el hecho. Entonces, cuidémoslo, no digamos aunque sepamos quién es el testigo porque perjudicamos a la familia y entorpecemos la investigación penal", solicitaron.

Por otro lado, remarcaron que a la información de la causa solo acceden los tres fiscales y los cuatro secretarios que integran el EFE. "Estamos convencidos de que el día que vence el plazo para que el EFE dicte las prisiones preventivas, dichas prisiones van a ser para las siete personas que hoy están privadas de su libertad. Esta causa va a ser elevada a juicio en el menor tiempo posible y será un juicio por jurados, con una ejemplar condena", cerró Canteros.

"Acá hubo trabajo de inteligencia, muchas personas trabajaron sobre este hecho delictivo, tuvieron varios días para poder descartar pruebas", aseguraron los fiscales.

En las últimas horas, el fiscal Jorge Cáceres Olivera, miembro del EFE, había adelantado que, hasta el momento, hay muchas pruebas y elementos recabados en la investigación pero "no encontramos restos humanos o resultados positivos o compatibles" con respecto a la chaqueña desaparecida. Este confirmó que declararon Gustavo Obregón -marido de la asistente del matrimonio, Fabiana González-, Emerenciano Sena y Marcela Acuña (padres de César Sena, todos ellos imputados por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autores).

"Cada uno dio su postura de lo que pasó el dia de la fecha que estamos investigando. Estamos trabajando fuertemente en nuestra hipótesis, cada día que va pasando vamos sumando más elementos probatorios", expresó. A su vez, marcó que "ninguno respondió las preguntas de la Fiscalía" salvo Obregón, quien "manifestó interés en colaborar en la investigación y acompañó, junto a su defensa, el rastrillaje del día del lunes".

Durante la jornada del miércoles, Acuña -madre de la expareja de Cecilia- pidió declarar por segunda vez frente a la Fiscalía, donde negó haber participado en el presunto crimen y se declaró inocente. "Relató lo que hizo el día de la fecha, la información es muy reciente. Las primeras novedades las debe tener la familia y después, la prensa", marcó. Además dijo que César Sena puede declarar "las veces que quiera, es su derecho" aunque no debe entorpecer la investigación en curso. "La Fiscalía tiene que ser objetiva, las pruebas tienen que ser incorporadas. Van a seguir todos detenidos y se va a dictar la prisión preventiva para todos ellos", añadió.

Con respecto a las pruebas recolectadas, el fiscal adelantó: "Se hizo apertura de sobres, se puso a disposición de los defensores para que tomen conocimiento de lo que hay en cada uno de ellos. Por una cuestión de agenda, el reconocimiento de los hallazgos se va a hacer entre jueves o viernes". Más allá de esto y la cantidad de elemento recabados, sostuvo que todo está "en etapa pericial" y por el momento, de lo que se analizó, aseguró: "No encontramos restos humanos o resultados positivos o compatibles con Cecilia".

Qué dicen los abogados patrocinantes de la familia

"Le preguntaría a Marcela Acuña si cuando ve un cuerpo no hace nada, ¿se va a comer un guiso? ¿Está muy acostumbrada a ver cuerpos y descartarlos? Ahí se dan cuenta de la impunidad... Hablan de ver un cuerpo como si fuese una bolsa de basura en la casa. Son asesinos, están tan acostumbrados que un cuerpo no les llama la atención", lanzó Gloria Romero, mamá de la desaparecida, en sede judicial. Y añadió: "La exposición de los objetos, enterarme por la tele, ya me golpeó bastante. Estoy preparada, le creo a los fiscales".

Los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola se acercaron al Chaco con la intención de representar a los familiar de la mujer desaparecida; por lo cual hace horas se encuentran tramitando la matriculación como abogados de la provincia para sumarse como patrocinadores del querellante Gustavo Briend. El represtante legal Miguel Ángel Pierri también se sumaría aunque sería para trabajar por vías separadas fortaleciendo a la querella del caso. "Falta exactitud sobre los restos óseos que se encontraron, el cruce de llamadas telefónicas y de los chats, el análisis de alguna vinculación de la cooperativa para ver si hubo un móvil de carácter económico... Si bien el móvil hoy no importa para avanzar, sería importante averiguar la causal", dijo este último.

"Notificaron sobre la diligencia de levantamiento de rastro sobre una gorra. Desde mi óptica no tengo dudas de que se puede pedir la prisión preventiva (con fecha límite el próximo martes 27 de junio) y llegar hasta juicio con resultados satisfactorios", dijo Burlando. Por su parte, el abogado Améndola confirmó que la exhibición e identificación de lo secuestrado se realizará este viernes con la presencia de todas las partes y aseguró que "son similares y podrían ser" de Cecilia. Las partes ya fueron notificadas y quedan diversas diligencias probatorias pendientes junto a los informes que brinden más información.

Burlando, por su parte, destacó el trabajo de los fiscales y se mostró confiado por la investigación que están realizando, aunque la calificó de "complicada" por el desconocimiento de circunstancias importante como el móvil, la mecánica y la ausencia del cuerpo. "La mecánica delictiva de estos salvajes es pocas veces vista, ni en las películas hay temas tan horrendos como este", sostuvo. No descarta que existan más cómplices, directos o indirectos; mientras que en las próximas horas se harán rastrillajes en una zona recientemente asfaltada, de aproximadamente 20 metros, en el barrio donde vivían los Sena.