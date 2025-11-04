Caso Cecilia: el historial de búsqueda de Sena que revela cómo planificó el femicidio

Comenzó el juicio por jurados contra la familia Sena en el que se los juzgará por el femicidio de Cecilia Strzyzowsky, el principal imputado del caso es César Sena, pareja de Cecilia, de quién recientemente se dieron a conocer búsquedas relevantes que llevó a cabo en navegadores como Google. Este martes, dos oficiales del área de cibercrimen de Chaco, declararon y expusieron algunas de las perturbadoras búsquedas realizadas por Sena, entre las que se destaca una muy particular: "Qué pasa con el alma en una muerte violenta".

Esta búsqueda se suma a otras muy sospechosas realizadas por el acusado del femicidio de su pareja, el cual fue perpetrado en el año 2023. Otra de las sospechosas búsquedas del acusado fue "cómo quebrar una muñeca, un brazo".

Al mismo tiempo, en el expediente el cuál fue dado a conocer recientemente, se detallan búsquedas en dos días clave, el 4 y 5 de junio de 2023, momento en que Cecilia ya habría sido asesinada. El 4 de junio a las 15:12hs, César buscó "así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia" y "puede un revolver usar silenciador?".

Por su parte, el 5 de junio de 2023 desde las 00:38 hs, el imputado buscó diversos videos como: "muertes violentas que pasa con el alma", "almas de personas asesinadas", "mente de un asesino" y "un asesino siente remordimiento".

De la misma manera, se pudo acceder a las últimas busquedas realizadas por Strzyzowsky antes de su femicidio, entre las que se destacan "cómo armar una valija para viajar" y "dónde comprar chocolates en Buenos Aires", lo que demuestra que la víctima realmente creía que iba a viajar a Ushuaia con César Sena.

La confesión que Cecilia Strzyzowsky le hizo a su ex pareja

Uno de los testigos fundamentales en el juicio contra Cesar Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fue el ex de Cecilia, quién brindó información relevante sobre las conductas violentas que Sena habría tenido contra la víctima, poco tiempo antes de que la asesinaran.

En una audiencia que duró horas, el ex de Strzyzowsky reveló conversaciones que había mantenido con la joven, en las que esta le confesaba: "Me hizo la guillotina, me lastimó. Vi pasar la vida delante de mis ojitos. Nunca se había puesto violento así conmigo".

El testigo tambien expuso que Cecilia le comentaba de manera constante sobre el miedo que le tenía a Marcela Acuña, madre de César.

Por último, el joven reveló que el 2 de junio, cuando Cecilia ya habría sido asesinada, recibió un mensaje donde la joven le informaba que ya se encontraban en Ushuaia, lo que delata que otra persona estaba en poder de su celular.