La funcionaria macrista Carolina Píparo y su esposo, Juan Ignacio Buzali, están cada vez más complicados en la causa que investiga el choque contra dos motociclistas que circulaban por La Plata. Según la legisladora, huían de un robo y por eso atropellaron a dos jóvenes que iban en moto, pero ahora se dio a conocer un video en el que se ve cómo el vehículo de la funcionaria persigue a un grupo de motociclistas y los embiste por atrás.

En la intersección entre las calles 21 y 40, se ve que pasa un grupo de motos y atrás a toda velocidad el auto de Píparo, mediante el cual los embiste por atrás. El video forma parte de las pruebas que tiene la Fiscalía que busca establecer qué sucedió esa noche, ya que, la legisladora y su marido alegó que chocaron "por error" a dos presuntos "motochorros".

Uno de los primeros argumentos que esbozó la funcionaria es que fueron encerrados por las motos, pero en el video se puede ver que el grupo de moto va por delante y que es Píparo la que los persigue.

El miércoles, Píparo declaró en sede judicial que su marido no consumió ninguna bebida alcohólica la noche de fin de año ni durante la madrugada de Año Nuevo en la que "fueron asaltados y luego embistieron a dos motociclistas en La Plata" y aseguró que "no" llamó a ningún funcionario municipal para que acudiera al lugar tras el episodio.

Tras cuatro horas de declaración ante la fiscal del caso, María Eugenia Di Lorenzo, la funcionaria provincial afirmó que ni ella ni su marido quisieron que alguien "salga lastimado" y que "temió por su vida". "Yo nunca quiero que termine nadie inocente lastimado y aunque no sea inocente, igual. En ningún momento quise pisar a nadie, ni tuve un momento de adrenalina, ni mi marido tampoco", afirmó.



La mujer agregó que Buzali "tampoco quiso pisar a nadie" y apuntó que "él se sintió en peligro también y, más que nada, sintió que yo estaba en peligro, porque lo único que le importa son mis hijos y yo". "Temí por mi vida en el robo y desde el encierro de las motos hasta que no estuve con el personal policial", relató Píparo.



Además, argumentó que a lo largo de toda la madrugada, preguntó al personal policial que la asistió cómo estaban las personas que habían atropellado: "Había un policía alto que me vio que rompí tanto las pelotas con el tema de si se había muerto alguien, que hasta que él me dijo que iba a ir a dar vueltas por los hospitales porque nadie le atendía por teléfono". Aclaró que creyó que alguien podría haber fallecido sólo porque una mujer se acercó a gritarles "asesinos" mientras los filmaba.

En ese contexto, afirmó que la noche de celebración del Año Nuevo, Buzali no había consumido bebidas alcohólicas debido a que debía llevar de regreso a su padre, a su hermana y a su sobrina desde la casa que alquilan en el barrio cerrado Grand Bell, en City Bell, hasta el centro de La Plata.