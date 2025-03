La lucha de la familia Dalmasso tras dar con un sospechoso, 18 años después: “No hay lugar para la prescripción y denunciaremos a tres fiscales"

Facundo Macarrón, el hijo de Nora Dalmasso, la mujer asesinada en la ciudad cordobesa de Río Cuarto en el año 2006, denunciará penalmente a tres fiscales y pide que no se dé lugar a la prescripción de la causa. En diciembre, se confirmó que el ADN de Roberto Bárzola, un pulidor de pisos que trabajó en la casa de la víctima, era compatible con las huellas géneticas detectadas en la bata y cuerpo de la mujer.

Con el nuevo giro en la investigación, ahora la abogada de la familia, Mariángeles Mussolini, confirmó que presentarán una denuncia contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y violencia institucional.

“En mi escrito planteo la suspensión de los plazos de la prescripción por inactividad procesal de parte del Ministerio Público Fiscal”, explicó Mussolini. Para la abogada, los magistrados no cumplieron con su deber y centraron toda la investigación en la familia, señalada como culpable, en vez de continuar con medidas probatorias que se analizaron tarde.

La familia, tras años de búsqueda de justicia, quiere que se de lugar a un nuevo juicio, esta vez contra Bárzola. “Con Facundo contestamos y después se constituyeron como querellantes Marcelo y Valentina Macarrón”, explicó Mussolini.

A pesar de que la causa aparentemente finalizó en noviembre de 2021, Mussolini continúa buscando antecedentes penales del sospechoso, juridicción por juridicción: "Estimo que todo se va a elevar al juez de control para que decida si da lugar o no a nuestro pedido".

Para la abogada de Macarrón, hay elementos suficientes para no dar lugar a la prescripción, pero que, los tres fiscales, en primera instancia, son quienes dilataron el proceso: “Si no hubiese sido por estos tres fiscales, ahora estaríamos hablando de una elevación de la causa a juicio en contra de Bárzola y podríamos ir a un debate común y ordinario, pero no, ahora nos encontramos en esta situación”, sostuvo.

Sobre cómo la familia atraviesa toda la situación, casi 20 años después, la abogada resaltó que "siguen muy enojados y dolidos" pero que "están bastante esperanzados de poder encontrar justicia por su mamá y esposa. Entendemos que hay elementos suficientes para que esto así sea".

A la espera de que la Justicia acompañe, Mussolini destaca el caso de Nora Dalmasso como una causa que significó "un antes y un después" para el país. "Abre debates que se vienen dando hace mucho tiempo, pero este caso tiene la virtud y la potencialidad de acompañar y generar cambios importantes”, expresó.

La prueba de ADN, clave para reabrir la investigación

El caso tomó un giró inesperado el pasado 23 de diciembre, cuando el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Córdoba reveló que el ADN de Roberto Bárzola resultó compatible con las huellas genéticas recabadas en la bata de la víctima 18 años atrás.

Aunque el sospechoso fue notificado, no quedó detenido debido a la prescripción de la causa. Bárzola había declarado como testigo durante el juicio realizado en 2022. El fiscal, Pablo Jávega, reveló en conferencia de prensa el detrás del hallazgo: "Había huellas que figuraban como desconocidas en el cinto de la bata de la víctima. Se ha logrado determinar que se trataba de una persona mayor de edad, masculino, que dio compatible con el ADN. También se analizó otra muestra de un pelo en la zona de la ingle, ese resultado se obtuvo el día viernes y se correspondería con el mismo linaje de la persona sospechada".

Sobre cómo sigue la causa y la prescripción del caso, aclaró: "La posibilidad de que sea condenado está. Estamos en esa etapa, en la etapa del futuro de la causa. Primero había que determinar quién era el aportante y si había alguna hipótesis de sospecha. Si se daba ese escenario, teníamos que analizar la vigencia de la acción penal para avanzar. Hasta que no se pueda comprobar la vigencia, no se puede avanzar".