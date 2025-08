Ir por el juicio oral a Bárzola: los abogados de la familia Dalmasso presentarán una nueva apelación para que la causa no prescriba Los familiares de Nora confirmaron a El Destape que buscan que se haga un juicio oral y no un juicio por la verdad. El fiscal ya se presentó en la misma línea y pidió que se respete que los hijos y el marido de la víctima no pudieron ser querellantes porque eran perseguidos injustamente por la Justicia.

01 de agosto, 2025 | 17.31 Por Leo García Los abogados de la familia de Nora Dalmasso presentarán la próxima semana una nueva apelación parcial a la Justicia de Córdoba en busca que se resuelva el fallo que insta a que exista un juicio por la verdad. La intención es que se pueda llevar adelante un juicio oral contra el parquetista Roberto Bárzola, acusado del abuso sexual y femicidio, después de conocerse que las pericias analizadas por el FBI determinaron que había rastros de ADN en el cinto de la bata con el que fue asfixiada y en un vello levantado cerca de la ingle. La discusión se centra porque pasaron 18 años del crimen que hoy la Justicia de Córdoba decidió que se investigue como un femicidio y con perspectiva de género, una mirada que siempre estuvo ausente en el expediente. Mientras tanto, los defensores del empleado de la familia que está siendo acusado buscan que se dicte la prescripción. Y otra vez la Justicia está trabada. Mariángeles Mussolini, la abogada de Marcelo Macarrón, confirmó a El Destape que “tenemos hasta el martes para presentar el recurso de apelación y vamos a hacerlo de forma parcial. Nosotros vamos a pedirle al juez de control que se pueda investigar como un caso y no que se persiga la verdad histórica, porque eso sólo sería llegar a un juicio por la verdad”. La abogada destacó también que “estamos de acuerdo con el primer punto del fallo de ese Juez donde rechazó la prescripción pedida por los defensores del acusado”. De esta forma, el reclamo de la familia de Nora es poder llevar adelante la investigación y el posterior juicio oral contra Roberto Bárzola, el hombre que trabajaba como parquetista en la casa al momento del crimen y que está sindicado como el asesino. De esta forma, el Juez Diego Ortiz deberá definir si pueden llevar al banquillo al sospechoso del abuso sexual y crimen ocurrido en noviembre de 2006 en el Golf Country Club de la localidad cordobesa de Río Cuarto. MÁS INFO Caso Nora Dalmasso Crimen de Nora Dalmasso: qué reveló la prueba de ADN sobre el posible asesino “Nosotros creemos que el juicio por la verdad es la última opción para una pseudo reparación, pero queremos que esto tenga un juicio ordinario y que se declare la culpabilidad o no del hombre sindicado como el autor del hecho”, aseguró Mussolini a El Destape. De esta forma, la familia espera que la Justicia avale que durante los últimos 18 años se apuntó a ellos sin tener ninguna pista y eso hizo que ni el marido ni los hijos de la víctima puedan ser querellantes y aportar datos a la investigación. Así, entienden los abogados, el plazo debería entenderse como que estuvo detenido para la familia y recién ahora pueden actuar, lo que haría que no existiera la prescripción que buscan los defensores de Barzola. Los abogados de la familia Dalmasso confían que el Juez puede aceptar su apelación ya que el fiscal de la causa, Pablo Jávega, también apeló en la misma línea y reclamó que se acepte que la familia estuvo imposibilitada de ser querellante y se entienda que para ellos los plazos estuvieron suspendidos. Qué dicen los abogados de Bárzola, el sospechoso del crimen de Nora Dalmasso Mientras tanto, el abogado defensor de Roberto Bárzola, Zacarías Ramírez Rigo, insistió con que para ellos “la causa está prescripta” y aseguró que ni siquiera están de acuerdo con un posible juicio por la verdad, ya que “eso también podría ocasionarle daños” al parquetista acusado. En esa línea, amenazó con la posibilidad de realizar reclamos económicos a la familia por la acusación. Además, el letrado cuestionó duramente la acción que pide la familia Dalmasso y aseguró que “la prescripción no puede depender de la querella” y reclamó que la exposición de la causa le ocasionaría daños a su defendido en su nuevo trabajo. MÁS INFO Caso Nora Dalmasso La cronología del caso Nora Dalmasso, a 18 años del crimen Desde la próxima semana será la Justicia de Córdoba la que deberá definir cómo se sigue con la causa Dalmasso. Sí definen que se avance con una instrucción de causa para llegar a un juicio oral como reclama la familia de la víctima, vendrán los reclamos de la defensa. En el caso que se resuelva ir por un “juicio por la verdad”, deberán sentarse las bases y explicarle a la sociedad que no habrá pena ni castigo para el acusado de la violación y crimen. Mientras tanto, a más de 18 años del femicidio que conmovió al país, nadie dice quién mató a Nora Dalmasso. TWITTER

