Nicolás Pachelo rompió el silencio en el juicio por García Belsunce: "Ninguna prueba me incrimina"

El principal acusado por el crimen de María Marta García Belsunce reafirmó su inocencia con fuertes acusaciones hacia la fiscalía y la familia. Negó la existencia de pruebas en su contra para acusarlo por el crimen de la socióloga.

Nicolás Pachelo rompió el silencio y habló con la prensa en medio del juicio que enfrenta como principal acusado del crimen de María Marta García Belsunce, quien fue encontrada asesinada el 27 de octubre de 2002 en su casa del barrio cerrado Carmel. En las últimas horas, la fiscalía aseguró ante el tribunal que un preso que compartió calabozo con Pachelo le contó a uno de los fiscales del caso que él le había confesado el crimen y, también, le había contado dónde había descartado el arma homicida. Sin embargo, Pachelo desmintió esta acusación y reafirmó su inocencia.

"Absolutamente ninguna prueba me incrimina, ni me sitúa en la escena del crimen", planteó el imputado con fuertes críticas hacia la familia de María Marta, a quienes acusó de "montar un show" y, también, contra la fiscalía, a quienes cuestionó por "tirar títulos a los periodistas para que la gente lea lo que ellos quieren".

Con respecto al supuesto testimonio de Marcelo Maradei, el hombre con quien compartió celda en la División de Investigación Penal y Administrativa (DIPA) y que habría dicho que él le había confesado el crimen, Pachelo expresó: "Yo no recuerdo (a Maradei), pero no lo voy a negar porque después el fiscal dice que soy un mentiroso. Lo que sí niego es que confesé lo que dice que confesé. Es insólito...¿Por qué primero no van corriendo a buscar el arma? Es insólito; en vez de venir a plantear que se murió (Maradei falleció en 2021), vayan a buscar el arma. Rara la actitud de la fiscalía, como siempre".

Las declaraciones de Pachelo se dieron en medio de una entrevista pactada por su abogada defensora Raquel Pérez Iglesias con los periodistas que cubren cada jornada del debate a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro. "Por favor sean breves, hagan dos o tres preguntas cada uno, no es una conferencia de prensa", fue lo primero que dijo el imputado a los periodistas.

En ese contexto, Pachelo aseguró que, hasta el momento, con los elementos y testigos aportados por los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, "no hay pruebas" que lo vinculen con el crimen de la socióloga de 50 años. "Absolutamente ninguna prueba me incrimina ni me sitúa en la escena del crimen; ni siquiera se me sitúa en la puerta (de la casa de la víctima), hasta lo que ha surgido hasta ahora, y va a ser así porque así fue", sostuvo.

Nicolás Pachelo y su abogada defensora, Raquel Pérez Iglesias. Foto: Télam

"Yo no voy a formar parte del show de la familia García Belsunce de acusar así porque si", dijo al ser consultado sobre quién es, a su parecer, el asesino de María Marta, y agregó: "Hay tres jueces, no voy a acusar gratuitamente. Yo no voy a decir lo que pienso, y no tengo cómo demostrarlo. Además, no me corresponde a mí".

Según Pachelo, el día del asesinato de María Marta para él fue "un domingo normal" en el que fue "a jugar al fútbol" con sus amigos, pasó a buscar a su hijo y luego fue a ver a su mamá para comprar "el regalo de cumpleaños" para su hijo que había cumplido dos días antes.

Al consultarle sobre una de las pruebas de parte de la fiscalía en la que se señala que tres adolescentes lo habían visto corriendo en dirección a la casa de María Marta entre las 18 y 18.30 del día del crimen, lapso de tiempo que en el que se cree que fue cometido el asesinato, explicó: "Es falso que pasé por la casa; eso no está acreditado en el expediente. Son versiones que ellos (en alusión a los fiscales) tiran para que ustedes los periodistas saquen el titular; es absolutamente falso. No es lo mismo en la puerta que 20, 30 o 50 metros. Eso lo vamos a tratar, cuando vengan los chicos todavía es muy prematuro".