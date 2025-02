La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó, en las últimas horas, la condena a prisión perpetua contra Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido en el country Carmel en octubre del 2002. La sentencia que recayó contra el ex vecino de la mujer asesinada fue dictada el pasado 27 de marzo y como respuesta, sus abogados defensores apelaron la pena ante este tribunal. Tras lo ordenado por los jueces Manuel Bouchoux y Fernando Mateos, sólo le queda la posibilidad de presentar un nuevo recurso ante la Corte Suprema bonaerense y luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 15 de abril del 2024, los letrados Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán, que representan al condenado, presentaron "un recurso de Casación horizontal (de útil creación jurisprudencial) y otro extraordinario de inaplicabilidad de ley impuesto con excepcionalidad por la norma", por lo que pidieron "que se mantenga la absolución pronunciada por la primera instancia sobre Pachelo". A su vez habían cuestionado el fallo, al señalar que "han emitido un pronunciamiento de la prueba y del derecho".

A pesar de lo manifestado por los abogados de Pachelo, en el documento de 114 páginas, los magistrados Bouchoux y Mateos rechazaron el recurso de casación. “A fin de cuentas, el concurso de circunstancias o indicios considerados por los señores magistrados de la Sala II del Tribunal de Casación Penal [por Budiño y Mancini], ponderados bajo el prisma de la lógica y la experiencia y según el curso ordinario y natural de las cosas, conducen asertivamente hacia la culpabilidad del imputado importando una cadena de inferencias compuesta de un gran número de eslabones (hechos indiciarios) sobre los cuales no se ha evidenciado circunstancias invalidantes y cuya capacidad de rendimiento brinda sustento suficiente para poner el reproche de culpabilidad en manos del encartado”, argumentaron.

"Pareciera haberse omitido deliberadamente poner de relieve la no participación de Nicolás Roberto Pachelo en los eventos de gran interés probatorio, los cuales, vistos en conjunto, lo alejan rotundamente de la idea de autoría: no intervino en la confección (ni en el uso) del certificado médico falso en el que se consignaba que la muerte de María Marta García Belsunce había sido consecuencia de un paro cardio-respiratorio 'no traumático'", se indicó en el escrito de sus abogados.