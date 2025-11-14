Quién es la ex novia de Máximo Thomsen: todo lo que contó el rugbier desde la cárcel

Máximo Thomsen, condenado a cadena perpetua, es recordado por ser quien le pegó la patada final a Fernando Báez Sosa durante el brutal asesinato el 18 de enero de 2020. El joven conoció a una chica desde la cárcel y se puso de novio. ¿Quién era su novia y por qué terminó la relación?

¿Quién es la exnovia de Máximo Thomsen?

En mayo de 2024, Thomsen brindó una entrevista para El Trece y reveló que se había puesto de novio. Conoció a través de redes sociales a una chica, cuya identidad se desconoce, y la joven lo visitaba. “La conocí por mensaje. Nunca pensé que se iba a interesar en mí. Duró dos años, la conocí acá”, contó.

Sin embargo, la joven decidió dejarlo. "Deseo mucho poder salir para buscarla. Es una persona que me apoya mucho en todo esto para que yo siga fuerte. Es un pilar muy importante para mí, que hoy en día decidió apartarse para poder seguir con su vida porque esto ya le estaba afectando. Pero la extraño mucho y deseo mucho que termine esta pesadilla para poder ir a abrazarla”, expresó Thomsen entre lágrimas.

Al ser consultado sobre qué extrañaba de estar en libertad, el joven respondió: “Extraño todo". "Mi familia, mis amigos, poder hacer las cosas que me gustan, trabajar con mi papá. Él -su papá- siempre me manda ‘te necesito’ y mi mamá también. Extraño mucho. Mis amigos también me mandan mensajes siempre, me dicen que quieren estar conmigo, que me extrañan, y a mí me rompe el corazón, porque yo también los quiero ver”, expresó.

Qué condenas recibieron los rugbiers: cuánto tiempo es cadena perpetua

Tras el juicio en febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores resolvió condenar a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi, Matías Benicelli a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de una o más personas con alevosía”. Luego, la Cámara de Casación bonaerense quitó la alevosía, pero mantuvo la pena.

Mientras que Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron 15 años de cárcel al ser considerados partícipes secundarios en el crimen del joven. Las defensas de los jóvenes apelaron las condenas. Sin embargo, el caso quedó a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que todavía debe tomar una decisión.

De acuerdo a lo sostenido en el Código Penal de la Nación, en la Argentina las personas condenadas a prisión perpetua -como seis de los jóvenes condenados por el asesinato de Fernando- tienen la posibilidad de acceder a la libertad condicional tras cumplir 35 años de pena. Esta medida está sujeta a ciertas condiciones, entre ellas, no reincidir en actividades delictivas.

Si estas condiciones se cumplen, la pena se extingue definitivamente 10 años después de haber obtenido la libertad condicional. Por lo que un condenado podría estar totalmente libre de la pena perpetua después de 45 años, considerando los 35 años iniciales más los 10 adicionales sin delinquir.