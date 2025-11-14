Quién es Emilia Pertossi, la abogada y hermana de dos de los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa

Durante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa llamó la atención la participación Emilia Pertossi Cinalli. La hermana de Ciro y Luciano Pertossi y prima de Lucas Pertossi y de Blas Cinalli es abogada penalista y decidió ser parte de la defensa de los ocho rugbiers acusados junto a Hugo Tomei.

Oriunda de la localidad de Zárate, la joven decidió representar a sus hermanos y primos durante el juicio por el asesinato de Báez Sosa porque forma parte del estudio de su padrino, Hugo Tomei, el abogado defensor de los condenados.

La joven comenzó a trabajar con Tomei cuando tenía 18 años y se recibió de abogada en 2022, en medio del caso. Actualmente, es abogada penalista independiente y vicepresidenta de la Comisión de Jóvenes y Nóveles del Departamento Judicial Zárate Campana.

La joven es madre de una niña, según informó TN, y durante el proceso judicial Tomei destacó su labor. La abogada intervino en las presentaciones que se hicieron previas al juicio y estuvo presente durante todas las jornadas ante el Tribunal de Dolores.

Incluso, Emilia Pertossi es una de las que brindó su testimonio en el nuevo documental 50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa de Netflix donde aseguró que sus hermanos "no se imaginaban este desenlace" en referencia a que no esperaban la muerte de Fernando Báez Sosa, ya que uno de los argumentos centrales que presentó la defensa es que el homicidio había sido una pelea y no había sido premeditado.

Sobre la condena que recibieron sus hermanos y primos expresó: "No me quiero imaginar lo que es perder a un hijo, pero no es una competencia de qué dolor es más grande. Son distintos, muy distintos, pero es dolor". "Uno se acostumbra a tener que ir a una unidad a ver a sus hermanos, en mi caso, uno se acostumbra a un montón de cosas, pero el dolor siempre está", describió entre lágrimas sobre la situación.

Cómo fueron condenados a los hermanos Pertossi y sus primos

