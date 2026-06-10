Caso Aralí Vivas: confirmaron cuándo será el juicio por el crimen de la niña de 8 años en Córdoba

La Justicia de Córdoba fijó las fechas para el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la pequeña de ocho años asesinada en noviembre de 2024 en la localidad de Brinkmann. Las audiencias se realizarán los días 22, 23 y 29 de septiembre próximo en la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, con un tribunal de jurados populares.

Los tres imputados son Rocío Milagros Rauch (madre de la víctima), Matías Ezequiel Simeone (pareja de Rauch) y Cristian Hernán Varela (amigo de Simeone); los tres permanecen detenidos en la capital provincial. La acusación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, sostiene que los tres participaron en abusos sexuales sistemáticos contra la menor que derivaron en su homicidio.

A Simeone también se le imputa el delito de incendio, ya que habría prendido fuego a la vivienda para eliminar pruebas.

Las pruebas clave y la declaración de la hermana

El cuerpo de Aralí fue hallado sin vida el 1° de noviembre de 2024 después de que los bomberos apagaran un incendio en la casa. La autopsia reveló que la niña presentaba un traumatismo en la zona craneal, y los investigadores determinaron que fue víctima de abusos sistemáticos.

Uno de los testimonios más importantes es el de la hermana de la víctima, quien declaró en Cámara Gesell. Según las actuaciones fiscales, la niña relató que vio a Aralí tendida en la cama antes de que comenzaran las llamas. Intentó despertarla, no obtuvo respuesta y se retiró porque creyó que estaba dormida.

El rol de cada acusado y el pedido de perpetua

La investigación estableció que Varela llegó en bicicleta a la vivienda de Simeone alrededor de las 21 horas del 31 de octubre. Durante la madrugada, los dos hombres se alternaron para usar una bicicleta en distintos momentos. Simeone salió del domicilio con los otros dos hijos menores de Rauch, los llevó a una plaza cercana y volvió poco antes del mediodía del sábado. Minutos más tarde, cerca de las 14, los vecinos alertaron sobre el incendio.

Según el expediente, Simeone estaba en libertad condicional cuando ocurrió el crimen, tras una condena dictada en septiembre de 2023 por amenazas y violencia de género. La madre, pese a conocer los antecedentes de su pareja, no habría protegido a la niña.

Si la Cámara del Crimen comparte los argumentos del fiscal, los delitos atribuidos a los tres imputados prevén la prisión perpetua.

Antes del juicio, se realizará la selección del jurado en los Tribunales de San Francisco. Primero, se conformará una lista de 24 ciudadanos y en agosto, quedarán definidos los 12 titulares.

Rauch será defendida por el abogado Marcos Nicolás Arnoldt, mientras que Simeone y Varela tendrán defensores oficiales: Luciano Fino y César Testa. El padre de la niña, Ricardo Vivas, actúa como querellante particular.

Los reclamos de la familia y las críticas a la SENAF

En medio de los reclamos de justicia, Nazarena, tía de la menor, cargó contra los tres detenidos. “Que se pudran en la cárcel”, pidió sobre su hermana, Simeone y Varela. Sobre Simeone, agregó: “Nos vendió a todos un verso de que era bueno”. También cuestionó a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) por haber devuelto la tenencia de los niños a Rauch. “Nunca hicieron un seguimiento para ver si realmente ella estaba capacitada para tener a los chicos”, acusó.

La madre de la víctima, ya detenida, habló el año pasado y aseguró su inocencia: “Que la Justicia abra los ojos y vea que no tengo nada que ver. Nunca quise que le pasara esto a mi hija”.