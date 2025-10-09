Los barrios con mejor conexión de transporte público.

Elegir dónde vivir muchas veces depende de la facilidad para moverse por la ciudad, y en Buenos Aires el transporte público es un factor clave para esa decisión. Entre subtes, trenes y colectivos, algunos barrios se destacan por ofrecer mejores conexiones que facilitan el día a día de miles de personas.

Para quienes prefieren el subte, la red de estaciones disponibles marca la diferencia. Barrios como Balvanera y Palermo sobresalen por su amplia cobertura y las múltiples combinaciones que permiten, lo que los convierte en opciones muy buscadas para quienes necesitan desplazarse rápido y con variedad de opciones.

En el caso de los colectivos y trenes, Liniers se posiciona como uno de los barrios mejor conectados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su Centro de Trasbordo funciona como un punto estratégico donde confluyen 16 líneas de colectivo y el Ferrocarril Sarmiento, beneficiando a más de 120.000 personas por día. Además, el valor del metro cuadrado en esta zona ronda los US$2.436, un dato clave para quienes buscan invertir en propiedades.

Otros barrios con importantes conexiones de transporte público

Otros barrios que no se quedan atrás son Retiro, Balvanera, Palermo y Monserrat, con entre 20 y 30 líneas de colectivo que permiten llegar a distintos puntos tanto dentro de la ciudad como en la provincia. Esta amplia oferta mejora la accesibilidad y otorga un plus al valor inmobiliario, con un metro cuadrado en Monserrat estimado en US$2.513.

En cuanto al sistema ferroviario, Retiro es uno de los nodos más importantes. Allí convergen las terminales de los ferrocarriles Belgrano Norte, San Martín y Mitre, siendo este último una conexión directa hasta la ciudad de Rosario. El valor del metro cuadrado en este barrio alcanza los US$3.376, reflejando su relevancia estratégica para los usuarios.

Le sigue Once, con un valor de metro cuadrado cercano a los US$3.261, que es la cabecera del Ferrocarril Sarmiento y conecta el centro porteño con el oeste del Gran Buenos Aires. También destacan Chacarita, con la estación Federico Lacroze del Ferrocarril Urquiza, y nuevamente Liniers, que combina trenes y colectivos en su centro de trasbordo.

Tomando en cuenta la red de subtes, colectivos y trenes, los barrios que reúnen las mejores conexiones en CABA son Balvanera, Palermo, Retiro y Liniers. Mientras Balvanera y Palermo se destacan por su red de subtes y combinaciones, Retiro y Liniers son nodos clave gracias a su infraestructura ferroviaria y centros de trasbordo integrados.