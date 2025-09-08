En qué barrios se consiguen alquileres por menos de 400 mil pesos.

Alquilar un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo una de las tareas más difíciles para quienes buscan mudarse. El fuerte incremento en los precios de los alquileres y las expensas complicó el acceso a una vivienda digna y económica en la capital argentina.

Sin embargo, existen zonas que se destacan por ofrecer alternativas más asequibles frente al panorama general. Entre ellas, Parque Chas se posiciona como una opción cada vez más elegida por inquilinos.

Este barrio residencial es reconocido por su belleza y tranquilidad, con un entorno muy arbolado que aporta un ambiente agradable para vivir. Además, su ubicación estratégica permite un fácil acceso a varias líneas de subte y avenidas principales, facilitando la movilidad dentro de la ciudad.

Dónde conseguir alquileres baratos en Parque Chas

Una de las opciones económicas para alquilar en Parque Chas es un monoambiente situado sobre la Avenida Chorroarín, entre Morlote y Ávalos. Su cercanía a la estación Pedro Arata del Tren Urquiza (tan solo a 6 cuadras) y a 7 cuadras de la estación Tronador-Villa Ortuzar de la línea B de subte le dan un gran atractivo.

Es un departamento de 35 metros cuadrados cubiertos que cuenta con balcón, una cocina equipada y lavadero. El precio del alquiler es de $325.000, pero se le incorporan expensas, ABL y AySA, por lo que da una suma total de $500.000.

Otro inmueble que surge como opción es un monoambiente situado en la calle Arismendi 2413, entre la Avenida Combatientes de Malvinas y Torrent. El departamento se ubica a una cuadra de la estación De Los Incas - Parque Chas de la línea B de subte.

Respecto del espacio, cuenta con 29 metros cuadrados cubiertos, un pequeño balcón, cocina equipada, un espacio de living y baño completo. El precio del alquiler es de $400.000 y se le suman $86.517 de expensas.

La otra opción disponible es un departamento monoambiente a estrenar en Bauness 1172, entre Llerena y Pasaje Tasso. Está ubicado a solo cuatro cuadras de Avenida de los Constituyentes y de Avenida de los Incas y cuenta con 23 metros cuadrados cubiertos.

Está equipado con cocina, horno eléctrico, alacena y bajo mesada, un placar embutido en el living, un espacio de guardado en el baño y la posibilidad de instalar un lavarropas y tiene un valor de alquiler de $400.000 por mes y se le suman 70.000 pesos de expensas.